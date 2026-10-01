Neoenergia reforça operação para garantir fornecimento de energia durante as eleições em Pernambuco

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Companhia terá 253 equipes em campo, monitoramento 24 horas e não fará desligamentos programados neste sábado (3) e domingo (4)

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A Neoenergia Pernambuco montou uma operação especial para reforçar o fornecimento de energia durante as eleições deste fim de semana. A companhia terá 30% mais equipes em campo, monitoramento 24 horas e estrutura voltada para atender os 3.389 locais de votação distribuídos pelo Estado.

Ao todo, serão 253 equipes mobilizadas e 61 bases operacionais. A operação também contará com mais de 50 profissionais envolvidos diretamente no monitoramento das eleições. Entre os locais de votação, 15 foram definidos como prioritários pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

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A estrutura inclui quatro analistas dedicados ao atendimento de demandas relacionadas ao TRE, dois engenheiros em escala exclusiva para o período eleitoral e quatro subestações móveis posicionadas em pontos estratégicos. Kits emergenciais também serão distribuídos em locais previamente definidos para agilizar o atendimento em caso de ocorrências.

A área de Segurança Corporativa da companhia também estará mobilizada para acompanhar instalações consideradas críticas e atuar em eventuais ocorrências.

Preparação começou antes das eleições

Segundo a Neoenergia, a preparação para o período eleitoral começou meses antes da votação. Ao longo da área de concessão, foram inspecionados mais de 32 mil quilômetros de rede elétrica, realizadas mais de 350 mil podas preventivas e executadas mais de 23 mil manutenções.

Nos circuitos que atendem os locais considerados prioritários pelo TRE, a empresa informou ter concluído 100% das inspeções.

A distribuidora também realizou mais de 731 manutenções em equipamentos de subestações e instalou mais de 150 novos religadores, dispositivos que permitem a recomposição automática de parte da rede em caso de interrupções.

Em Fernando de Noronha, a empresa informou que manteve um estoque adicional de combustível para garantir a autonomia operacional durante o período eleitoral.

Sem desligamentos programados

Durante o fim de semana das eleições, a Neoenergia Pernambuco não realizará desligamentos programados da rede elétrica para serviços de manutenção.

A medida vale para este sábado (3) e domingo (4) e tem como objetivo evitar interrupções planejadas durante o período de votação e reduzir possíveis impactos sobre os locais de votação e demais atividades relacionadas ao processo eleitoral.

A operação foi planejada para abranger as etapas do processo eleitoral, desde a preparação das urnas até o dia da votação e um eventual segundo turno.

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