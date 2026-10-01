Estado investe R$ 2,8 milhões para levar iluminação em LED a dez municípios
Com investimento de R$ 2,8 milhões, nova fase do Ilumina Pernambuco instala 4,1 mil pontos de LED; plano estadual já trocou 40 mil lâmpadas
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O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), expandiu o programa Ilumina Pernambuco para dez novos municípios.
A nova etapa prevê a instalação de 4.180 pontos de iluminação pública em tecnologia LED, com um investimento de R$ 2,8 milhões. A intervenção contempla localidades do Agreste, Sertão, Zona da Mata e Região Metropolitana.
Cidades contempladas e escopo da expansão
As frentes de trabalho abertas abrangem os municípios de Alagoinha, Altinho, Buenos Aires, Flores, Floresta, Iguaracy, Ipojuca, Itaíba, Santa Terezinha e Verdejante. A iniciativa substitui as antigas lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por luminárias de LED, modelo com menor consumo de energia e maior durabilidade.
"A expansão do Ilumina Pernambuco para essas regiões mostra a nossa capacidade de capilarizar investimentos públicos com agilidade. Estamos levando obras que impactam diretamente o dia a dia de quem vive no interior, garantindo que o programa cumpra seu papel com rigor técnico e planejamento", afirma Rodrigo Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação.