Colunista do JC é vencedor do 23º Prêmio Abecip de Jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O jornalista Lucas Moraes, titular da coluna Metro Quadrado, deste Jornal do Commercio, foi anunciado, nesta quinta-feira (1º), como um dos vencedores da 23ª edição do Prêmio Abecip de Jornalismo, uma das principais premiações do setor no País. A Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) consagrou a vitória na categoria Segurança Jurídica, Digitalização e Eficiência na Contratação do Crédito Imobiliário, com a reportagem intitulada “Crise, litígio e retomada: a saga para concluir obras da Dallas no Recife”.

A comissão julgadora, composta por editores e especialistas no mercado, destacou o trabalho pela inovação, originalidade e relevância crítica para o debate sobre o crédito imobiliário no Brasil. A matéria vencedora foi selecionada entre 100 reportagens inscritas e veiculadas em diversos meios de comunicação de todo o País, incluindo jornais, revistas, rádio, TV, sites e podcasts. Ao todo, oito matérias foram premiadas. Além disso, a reportagem de maior destaque também concorre ao Grande Prêmio Abecip de Jornalismo.

"O caso Dallas, para muitos a 'Encol do Nordeste' - pelo impacto que sua Recuperação Judicial teve em todo o mercado e sobretudo nos adquirentes -, é um episódio traumático do setor, mas que ao mesmo fortaleceu bastante a segurança jurídica da incorporação. Mesmo após tanto tempo, ainda é importante acompanharmos o passo a passo das resoluções que são dadas aos empreendimentos e às famílias que ainda os aguardam, especialmente sob a ótica do elo mais fraco dessa cadeia", diz Lucas Moraes.

A reportagem “Crise, litígio e retomada: a saga para concluir obras da Dallas no Recife” pode ser acessada na página online de especiais do (jc.uol.com.br/especiais/2026/08/23/crise-litigio-e-retomada-a-saga-para-concluir-obras-da-dallas-no-recife). A cerimônia oficial de premiação ocorrerá no dia 29 de outubro, em São Paulo.