Raquel Lyra ressalta importância dos debates para chegar aos eleitores indecisos na reta final da campanha
Governadora avaliou debate de ontem, citou propostas apresentadas e disse que eleitor terá oportunidade de comparar projetos antes de decidir
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A cinco dias do primeiro turno das eleições em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou nesta quarta-feira (30) que os debates são uma oportunidade para chegar aos eleitores que ainda não definiram o voto.
A candidata à reeleição também avaliou o debate realizado na noite de terça-feira (29), pela TV Globo, e disse que a reta final da campanha deve ser marcada pela apresentação das propostas para o futuro do Estado.
“É um momento importante para falar com o eleitor, especialmente o eleitor que ainda está indeciso. E eu quero falar com eles, que aprovam nosso governo”, afirmou Raquel durante uma roda de conversa sobre propostas de combate à fome, no Recife.
A declaração ocorre um dia após a divulgação da mais recente pesquisa Quaest, que mostra João Campos (PSB) e Raquel numericamente empatados, com 42% cada, no cenário estimulado para o primeiro turno. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%, enquanto os demais candidatos não pontuaram. Nesse cenário, 10% dos entrevistados se declararam indecisos.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Raquel aparece com 35% das citações, contra 30% de João. Ivan tem 1%, e 32% dos entrevistados não souberam ou não quiseram indicar um candidato. Na rodada anterior, eram 38% de indecisos nessa modalidade.
Avaliação do debate
Ao comentar o encontro de ontem, Raquel afirmou que o debate permitiu apresentar ações já realizadas pelo governo e propostas para um eventual segundo mandato. Entre os pontos citados pela governadora estão a realização de mais 3 mil quilômetros de estradas, a geração de emprego e renda, o programa Palafita Zero e investimentos em áreas de risco.
“Olha, é um debate onde a gente pode apresentar prioridades para Pernambuco, falamos do que a gente fez, mas a oportunidade de fazer, de falar do que vem pela frente”, disse.
Raquel também mencionou a previsão de R$ 2 bilhões para obras de contenção de encostas, além da continuidade de investimentos na saúde, incluindo a conclusão de maternidades e a entrega de quatro hospitais da mulher. A candidata ainda citou a ampliação de programas de habitação e adaptação de moradias.
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Na avaliação da governadora, o eleitor poderá usar os últimos dias da campanha para comparar as propostas dos candidatos. “É uma oportunidade das pessoas poderem avaliar, comparar e decidir o futuro de Pernambuco, sobre o que se quer para Pernambuco nos próximos anos”, afirmou.
A pesquisa Quaest foi realizada entre 25 e 28 de setembro com 1.302 eleitores de Pernambuco. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.
Propostas de combate à fome
Durante a roda de conversa, Raquel apresentou propostas para ampliar programas de transferência de renda e ações de segurança alimentar caso seja reeleita. Entre as medidas, está a ampliação do Mães de Pernambuco, que, segundo a governadora, passaria de 100 mil para 150 mil mulheres atendidas.
O programa prevê o pagamento mensal de R$ 300 para as beneficiárias. “Essas mulheres, mães como eu, vão ter o suporte de R$ 300 por mês, como a gente já garante no Estado de Pernambuco, vamos levar mais para 50 mil famílias”, afirmou.
A candidata também prometeu ampliar a oferta de refeições por meio das cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias. Segundo Raquel, atualmente são servidos 75 mil pratos de comida por dia em Pernambuco.
A proposta é elevar esse número para 130 mil refeições diárias. “Nós vamos dobrar isso, garantindo 130 mil pratos de comida servidos em Pernambuco”, disse.
Raquel também associou as políticas de segurança alimentar a uma redução da extrema pobreza no Estado. Segundo ela, 500 mil pessoas saíram da extrema pobreza em Pernambuco e houve redução nas internações por desnutrição.
“Não dá para pensar em outra coisa se a gente não tem o básico para poder garantir sobrevivência. E uma mãe, sabendo que seu filho tem onde se alimentar, é uma mãe que pode ir buscar novos sonhos. E Pernambuco voltou a sonhar grande”, pontuou.
Último debate
Na quinta-feira (01), João Campos (PSB), Raquel Lyra (PSD) e Ivan Moraes (PSOL) participam do último debate antes do primeiro turno. O encontro começa às 10h45, no Estúdio 1 da TV Jornal, em Santo Amaro, no Recife.
O debate será transmitido pela TV Jornal/SBT Recife e Interior, JC PE, Portal NE10 e pelos canais do Sistema Jornal do Commercio no YouTube e nas redes sociais.