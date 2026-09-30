Prefeitura do Recife não cumpre prazo para liberação de veículos na Rua da Imperatriz; infratores são registrados

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Sem sinalização e com projeto atrasado, veículos transitam irregularmente no Centro; CTTU reforça fiscalização e promete autuar infratores

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A Prefeitura do Recife descumpriu o prazo anunciado para liberar a circulação de veículos na Rua da Imperatriz, na área central da cidade, ainda durante o mês de setembro. Prevista para funcionar em caráter experimental sob o modelo de rua compartilhada, a via permanece sem a sinalização física e tática prometida.

Na prática, motoristas já transitam livremente e de forma desordenada no local, inclusive em sentido duplo. Na tarde desta quarta-feira (30), equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estiveram na área para realizar fiscalizações.

Entraves operacionais e circulação irregular

A reabertura da via atende a uma reivindicação da Associação de Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (Impera), que defende o tráfego de veículos como medida para atrair consumidores e viabilizar projetos habitacionais e comerciais no Centro.

Segundo a entidade, entraves estruturais com concessionárias e revisões no fluxo viário adiaram o cumprimento do cronograma pela gestão municipal.

"A prefeitura anunciou no final do mês passado que seria em setembro, mas surgiram algumas dificuldades que acho que eles não estavam contando. A que deu mais problema foi a questão com a Neoenergia, porque tinham fios passando abaixo do mínimo exigido", explica Ana Eugênia, membro da Impera.

Carros circulam entre os pedestres na Rua da Imperatriz, que ainda não teve o trânsito de veículos liberado oficialmente - Maria Clara Trajano/JC

O plano inicial era que a vida operasse em sentido único, da Ponte de Ferro em direção à Praça Maciel Pinheiro. Comerciantes e proprietários solicitaram a possibilidade de funcionamento contrário, com o trânsito de veículos indo em direção à ponte.

"Houve também pessoas que perguntaram se não podia ser o contrário, e eles reiniciaram o estudo. Não existe uma vigilância, e existe a real necessidade do carro entrar na rua para parar para um idoso, uma pessoa que mora lá, buscar uma encomenda ou entregar uma mercadoria", detalha Ana Eugênia.

CTTU alega processo de compra e promete multas

Em nota oficial, a CTTU esclareceu que o projeto de retomada do tráfego ainda não está em vigor e depende da instalação de balizadores para separar o fluxo de automóveis da área reservada aos pedestres.

O órgão informou que o processo de aquisição desses materiais encontra-se em tramitação burocrática e que a implantação começará assim que for finalizado. A autarquia ressaltou que a circulação atual é irregular e detalhou as diretrizes operacionais que passarão a valer quando a intervenção for oficialmente entregue:

Velocidade reduzida: limite máximo fixado em 20 km/h;

limite máximo fixado em 20 km/h; Segregação física: instalação de balizadores e marcação tática no pavimento para dividir os fluxos;

instalação de balizadores e marcação tática no pavimento para dividir os fluxos; Carga e descarga: três pontos exclusivos destinados à movimentação de mercadorias;

três pontos exclusivos destinados à movimentação de mercadorias; Embarque e desembarque: dois espaços para paradas rápidas de passageiros;

dois espaços para paradas rápidas de passageiros; Proibição de estacionamento: vagas proibidas ao longo da via durante a primeira fase do projeto.

A prefeitura comunicou que irá intensificar a presença de fiscais na via e lembrou que a circulação de veículos automotores em áreas exclusivas de pedestres configura infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, acarretando multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na manhã desta quinta-feira (1º) foram registrados veículos transitando no local e nenhuma fiscalização.