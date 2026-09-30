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Pernambuco | Notícia

Morre no Recife o ex-deputado federal Edgar Moury Fernandes, aos 82 anos

Ex-parlamentar estava internado para tratamento de um câncer; velório será realizado nesta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa de Pernambuco

Por JC Publicado em 30/09/2026 às 16:54 | Atualizado em 30/09/2026 às 16:59
Edgar Moury Fernandes
Edgar Moury Fernandes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

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O ex-deputado federal pernambucano Edgar Moury Fernandes Sobrinho morreu na manhã desta quarta-feira (30), aos 82 anos, no Recife.

Ele estava internado para tratamento de um câncer, doença com a qual convivia havia alguns anos. Advogado, Edgar teve uma trajetória política marcada pela atuação em Pernambuco e pela participação na luta pela redemocratização do país.

Edgar iniciou a carreira pública como deputado estadual pelo então MDB. Segundo a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), ele exerceu quatro mandatos na Casa e chegou a ocupar a Presidência em exercício. Posteriormente, foi eleito deputado federal pelo PMDB e exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados. O registro oficial da Câmara aponta que ele integrou a 53ª Legislatura e exerceu mandato pelo PMDB de Pernambuco.

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Trajetória

Durante a trajetória política, Edgar Moury manteve uma longa parceria com o ex-governador de Pernambuco Jarbas Vasconcelos. Os dois integraram o chamado MDB autêntico durante o período de redemocratização, ao lado de nomes como o ex-senador Marcos Freire. Edgar também participou das campanhas de Jarbas para a Prefeitura do Recife, o Governo de Pernambuco e o Senado.

A relação política entre os dois também se estendeu à administração pública. Edgar ocupou cargos nas gestões municipal e estadual e, durante os governos de Jarbas Vasconcelos em Pernambuco, comandou a Secretaria da Casa Civil. Ele deixou a pasta ao final do segundo mandato do então governador para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Além da atuação política, Edgar era advogado e deixa duas filhas, Carolina e Andréa. A morte foi lamentada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, que destacou a trajetória do ex-parlamentar e sua atuação durante o período de redemocratização.

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Velório

O velório de Edgar Moury será realizado a partir das 15h desta quarta-feira (30), na sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Recife.

A cerimônia será aberta para familiares, amigos e pessoas que desejarem prestar as últimas homenagens ao ex-deputado.

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