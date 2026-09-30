Thiago Lucas do Jornal do Commercio vence Prêmio Vladimir Herzog 2026 com trabalho sobre violência contra a mulher
Cartunista foi vencedor na categoria Arte com "O Inimigo Mora em Casa"; Thiago também foi finalista com "Entre a Chuva e a Perda"
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O cartunista do Jornal do Commercio, Thiago Lucas, venceu o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2026, na categoria Arte, com o trabalho “O Inimigo Mora em Casa”. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira (30), durante a sessão pública de julgamento da 48ª edição da premiação.
Thiago também estava entre os finalistas da categoria com “Entre a Chuva e a Perda”. Ao todo, 346 produções foram inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem. Na etapa final, 21 trabalhos foram selecionados.
"Conquistar o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos é motivo de muita alegria, pois ele é considerado o maior prêmio de jornalismo do Brasil, além disso, tive a oportunidade de contribuir de alguma forma com o debate público sobre de um tema tão urgente e grave como a violência contra as mulheres", afirmou Thiago.
Trabalho aborda violência contra a mulher
Em “O Inimigo Mora em Casa”, Thiago Lucas aborda a violência contra as mulheres. O trabalho utiliza o desenho como instrumento de denúncia e alerta para uma realidade que, segundo o cartunista, precisa ser encarada como uma emergência social.
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Na mesma categoria, o cartunista também chegou à final com “Entre a Chuva e a Perda”, que trata dos impactos das tragédias provocadas pelas chuvas, com foco no luto de pessoas que perderam familiares e suas casas. O trabalho também aborda o descaso das autoridades diante dessas situações.
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Na divulgação dos finalistas, Thiago havia destacado a importância da indicação ao Prêmio Vladimir Herzog.
“Ser finalista no Prêmio Vladimir Herzog, e com dois trabalhos, é motivo de muita alegria pois ele é considerado um dos mais importantes concursos jornalísticos do Brasil, sendo amplamente reconhecido na defesa dos Direitos Humanos e da Democracia”, afirmou na ocasião.
Prêmio Vladimir Herzog
O Prêmio Vladimir Herzog é realizado desde 1979 e homenageia profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos. A premiação também preserva a memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura civil-militar em 1975.
Desde 2023, a premiação é organizada pelo Instituto Prêmio Vladimir Herzog. A solenidade de entrega dos prêmios está marcada para 20 de outubro, no Tucarena, em São Paulo.