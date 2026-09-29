Recife e TRE-PE firmam parceria para garantir transporte acessível nas eleições 2026
Duas vans adaptadas serão disponibilizadas para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida nos dias 4 e 25 de outubro, caso haja segundo turno
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Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que tenham dificuldade para chegar aos locais de votação poderão contar com transporte adaptado durante as eleições de 2026, no Recife. A iniciativa prevê duas vans para levar os beneficiários de suas residências aos locais de votação e fazer o trajeto de volta. O serviço estará disponível no primeiro turno, em 4 de outubro, e no segundo turno, em 25 de outubro, caso a votação seja necessária.
A parceria foi formalizada na manhã desta terça-feira (29), com a assinatura de um acordo de cooperação entre o prefeito do Recife, Victor Marques, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Fernando Cerqueira. A iniciativa integra o Programa Seu Voto Importa/Projeto Eleições Acessíveis 2026.
Os veículos serão disponibilizados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), e contarão com motoristas habilitados. O transporte terá início às 7h nos dias de votação e seguirá os roteiros e horários definidos pelo TRE-PE.
“Este é um tema muito relevante porque trata da garantia de direitos. Quando fazemos uma ação como esta, ela tem um simbolismo muito especial. Estamos falando de dignidade e também do cumprimento de uma tarefa do município, garantindo ao cidadão o direito que lhe é assegurado”, afirmou o prefeito Victor Marques.
Como funcionará
O TRE-PE ficará responsável pela coordenação da iniciativa, incluindo a seleção, o cadastramento e a confirmação dos beneficiários. Também caberá ao tribunal definir os roteiros, horários e demais condições para o transporte.
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A Prefeitura do Recife será responsável por disponibilizar as duas vans adaptadas e os motoristas para realizar os deslocamentos. Os veículos deverão estar abastecidos, em condições adequadas de segurança e funcionamento e preparados para garantir a acessibilidade dos passageiros.
O transporte será feito entre as residências dos beneficiários e os respectivos locais de votação, com deslocamento de ida e volta.
Segundo o presidente do TRE-PE, a parceria com a Prefeitura do Recife amplia o alcance do programa no estado.
“Esse é um programa que foi criado aqui em Pernambuco e que, devido ao seu sucesso, foi levado a Brasília, onde foi acolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, ele se tornou uma resolução que estabelece a implementação do programa em todo o Brasil”, destacou Fernando Cerqueira.
De acordo com o desembargador, o programa já está presente em 15 municípios e deve transportar mais de 300 pessoas no primeiro turno.
“Garantir o direito ao voto também significa assegurar que todas as pessoas tenham condições de chegar às urnas. Com essa iniciativa, buscamos eliminar barreiras de mobilidade e ampliar a participação das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, afirmou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.
Esta é a primeira vez que a Prefeitura do Recife e o TRE-PE firmam uma parceria para a oferta desse tipo de transporte durante as eleições.