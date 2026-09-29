Recife avança no enterramento de cabos e projeta fiação subterrânea até 2028

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Projeto no Recife Antigo elimina fiação aérea na Rua do Apolo e prevê investimento de R$ 350 milhões para modernizar a rede elétrica

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A requalificação da infraestrutura urbana na capital pernambucana registou um marco com a conclusão das obras na Rua do Apolo, a primeira via do Recife Antigo a ter 100% da fiação aérea de eletricidade e telecomunicações convertida para uma rede subterrânea.

O projeto, que iniciou uma nova fase de intervenções na Rua da Guia, pretende cobrir todo o polígono histórico do bairro até ao início de 2028.

"Esta obra de embutimento foi algo muito desejado e esperado pelos recifenses, sendo um projeto desenvolvido pela Prefeitura do Recife. As pessoas já podem ir até à Rua do Apolo ver a primeira de muitas outras vias que serão transformadas", afirma a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça.

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A iniciativa integra um plano de investimentos da Neoenergia Pernambuco focado na modernização e resiliência da rede. Só no bairro do Recife, os trabalhos na rede elétrica estão orçados em R$ 350 milhões. Em paralelo, a administração municipal firmou um contrato de gestão de R$ 6 milhões com o Porto Digital para ordenar e embutir a infraestrutura de telecomunicações.

"A infraestrutura elétrica é fundamental para o desenvolvimento económico. Tratámos da obra do embutimento do Recife Antigo, mas outros jardins importantes para o estado também estão dentro dos planeamentos. O objetivo fundamental é aumentar a qualidade do serviço na ponta para a população", ressalta o secretário executivo de Energia de Pernambuco, Guilherme Sá.

Desafios técnicos e custos da infraestrutura subterrânea

A substituição de redes aéreas por fiação subterrânea exige elevados recursos financeiros e planeamento de engenharia. Dados do setor indicam que menos de 0,5% de toda a rede de distribuição de energia elétrica no Brasil é subterrânea.

"A rede subterrânea é dez vezes mais cara do que uma rede aérea. A cada 100 metros executados de rede subterrânea, o custo é dez vezes maior, pelo que precisamos de mecanismos regulatórios que estimulem este investimento sem onerar a tarifa de energia", fundamenta o superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.

Além do fator financeiro, a execução no centro histórico exige aprovações de órgãos de proteção ao patrimônio, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), além de acompanhamento arqueológico contínuo durante as escavações.

Para responder aos riscos de alagamentos frequentes na região, a engenharia adota materiais de especificação avançada. "São utilizados cabos especiais blindados que podem trabalhar submersos, com isolamento específico para lidar com materiais abrasivos em galerias durante alagamentos", assegura Leonardo Moura.

Para os peritos em planejamento urbano, a mudança ultrapassa a questão estética.

"Quando retiramos os fios da frente de uma igreja, de um sobrado ou de um espaço histórico como a Praça Joaquim Nabuco, não estamos apenas a embelezar artificialmente a cidade. O que estamos a fazer é permitir que a cidade seja descortinada dessa cortina de fios e volte ao esplendor que sempre teve", destaca o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), Roberto Salomão.

Cronograma, polígono de intervenção e expansão no Estado

O cronograma de obras prioriza áreas turísticas e de elevada circulação de pessoas. A meta é que a intervenção se estenda por todo o bairro do Recife e alcance outros pontos estratégicos do Estado até 2030.

As ações e prioridades mapeadas incluem:

Recife Antigo: intervenções ativas e planejadas no perímetro entre a Rua do Observatório e o Cais da Alfândega, e do Marco Zero ao Cais do Apolo;

intervenções ativas e planejadas no perímetro entre a Rua do Observatório e o Cais da Alfândega, e do Marco Zero ao Cais do Apolo; Polos turísticos estaduais: projetos previstos para o centro de Porto de Galinhas , Muro Alto, orla de Boa Viagem e Praça da República;

projetos previstos para o centro de , Muro Alto, orla de Boa Viagem e Praça da República; Grandes eventos e rotas culturais: adequação de infraestruturas nos percursos do Galo da Madrugada e do Carnaval de Olinda;

adequação de infraestruturas nos percursos do Galo da Madrugada e do Carnaval de Olinda; Obras estruturantes conexas: instalação de cabos subaquáticos de alta tensão nas regiões de Suape e Toquinho.

"Trata-se de uma obra emblemática porque exige uma concertação para o soterramento de duas infraestruturas paralelas, a de telecomunicações e a da rede elétrica. O bairro do Recife é o mais desafiador, mas acreditamos que, viabilizando rua a rua, este será um caso exemplar para reproduzir noutras regiões", explica Guilherme Sá.

"A nossa meta é que este polígono esteja 100% realizado até ao início de 2028. A ideia é que possamos escolher outras áreas para expandir o modelo para toda a cidade", projeta Ana Paula Vilaça.

Combate ao furto de cabos e prevenção a fraudes na rede

Além dos desafios de engenharia, a transição para a rede subterrânea exige mecanismos de proteção para coibir o furto de fios de cobre e prevenir acidentes causados por intervenções irregulares. Para blindar a nova infraestrutura, as câmaras de passagem ganharam tampas reforçadas e tubulações exclusivas para cada serviço. Em paralelo, o município atua na fiscalização do comércio ilegal do metal.

"Intensificamos as fiscalizações sobretudo em locais de reciclagem e ferro-velho para mapear essa rota do comércio irregular do cobre", detalha a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.

Outro gargalo histórico abordado durante as intervenções é a incidência de ligações clandestinas, que sobrecarregam o sistema e geram riscos reais de acidentes elétricos e incêndios na fiação.

"Cerca de 20% do consumo de energia elétrica é furtado. A ligação clandestina é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal e coloca em risco a vida das pessoas que convivem com essas estruturas", alerta o superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.

Com o avanço do projeto no Recife Antigo, a estratégia dos órgãos públicos e concessionárias é consolidar a capital como modelo de modernização e ordenamento urbano. A transição progressiva das redes aéreas para o subsolo busca alinhar a proteção do patrimônio histórico à garantia de um serviço de energia mais seguro e contínuo para a população.