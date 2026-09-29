PRF e Denarc apreendem cerca de 1 tonelada de maconha escondida em caminhão com equipamentos de academia

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Motorista foi abordado na BR-101, em Igarassu, após apresentar contradições sobre o percurso; droga estava escondida em 24 caixas no caminhão

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Uma carga com cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida, nesta terça-feira (29), em um caminhão que transportava equipamentos de academia na BR-101, em Igarassu, no Grande Recife. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil.

O veículo foi abordado durante uma fiscalização na unidade da PRF em Igarassu. O caminhão era ocupado apenas pelo motorista, de 37 anos, que informou aos policiais ter saído de São Paulo com destino a João Pessoa, na Paraíba, para entregar os equipamentos.

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Segundo a PRF, o homem apresentou contradições sobre o percurso, o que levantou suspeitas. Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram 24 caixas com tabletes de maconha escondidas entre anilhas e outros equipamentos de academia.

Após a descoberta da droga, o motorista admitiu que fazia o transporte, mas afirmou não saber o local exato onde a carga seria entregue. Ainda de acordo com a polícia, ele quebrou o próprio celular durante a abordagem, em uma tentativa de esconder informações.

O homem foi encaminhado ao Denarc, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. A droga será pesada e o suspeito poderá responder por tráfico de drogas, crime com pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.



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