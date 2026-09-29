GPTW premia 25 empresas de Pernambuco no ranking de melhores lugares para trabalhar
Levantamento reuniu mais de 64 mil colaboradores; estudo aponta avanço da inovação e da presença feminina na alta liderança em 2026
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A 16ª edição do Ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar de Pernambuco reconheceu 25 organizações na manhã desta terça-feira (29). A premiação do Great Place To Work (GPTW) reuniu empresas de diversos tamanhos que participaram do processo de avaliação sobre a experiência dos colaboradores e as práticas de gestão de pessoas.
Ao todo, 25 empresas participaram do levantamento, que alcançou mais de 64 mil trabalhadores no Estado.
A importância de cuidar dos colaboradores
Durante a cerimônia, a Diretora-Executiva do Great Place To Work, Tatiane Tiemi, destacou que a relação entre cuidado com as pessoas e desempenho empresarial é um dos pontos centrais observados pela metodologia.
“Essas empresas são melhores para trabalhar e essas empresas são melhores para fazer o negócio. E tudo isso porque elas colocam as pessoas no centro de suas estratégias”, disse.
Já para a diretora regional/Nordeste do GPTW Brasil, Mariza Quinderé, o reconhecimento também evidencia a importância das empresas estabelecerem uma relação próxima com os funcionários e investirem na construção de ambientes de trabalho que valorizem as pessoas.
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“Essas empresas, elas inspiram o mercado de como é importante cuidar das suas pessoas, inspirar, desenvolver, estar próximo no dia-a-dia, inovar e, obviamente, ter melhores resultados”, afirmou.
Confiança e inovação aparecem entre os principais dados
O estudo apresentado durante o evento aponta que o levantamento feito pela Trust Index, o índice de confiança das Melhores Empresas Para Trabalhar em Pernambuco, chegou a 92 pontos em 2026, quatro pontos acima dos 88 registrados em 2024 e 2025.
Outro destaque foi o Índice de Velocidade da Inovação (IVR). Em 2026, 36% das empresas avaliadas estavam no estágio considerado “acelerado”, o maior percentual dos últimos três anos.
Vencedores destacam reconhecimento aos colaboradores
Na categoria de grandes empresas, a Solar Coca-Cola conquistou o primeiro lugar pela quarta vez. A gerente regional de RH da companhia, Letícia Rovaris, relacionou o resultado às respostas dos próprios colaboradores.
“A gente tem muito orgulho de estar aqui, porque isso significa que os nossos colaboradores responderam através da pesquisa, que o nosso ambiente é, de fato, um ambiente muito legal de se trabalhar.”
Na categoria de médias empresas, a SuperGasBrás arrematou o troféu de primeiro lugar. O gerente financeiro Rodrigo Gomes afirmou que o reconhecimento representa também o trabalho realizado pela equipe.
“É uma honra imensa estar com esse prêmio na mão de primeiro lugar das médias empresas do Great Place Work. Isso é uma alegria imensa não só para mim, mas para os 360 colaboradores que trabalham na Super Gas Brás aqui em Pernambuco.”
Entre as pequenas empresas, o primeiro lugar ficou com o Grupo Belz. O Diretor-Executivo, Raphael Belz, afirmou que a premiação está relacionada à cultura construída dentro da organização.
“É um motivo de muita honra e muita satisfação. Reconhecer a nossa empresa que tem uma cultura forte, dedicada, isso faz com que a nossa produtividade aumente ainda muito mais. Então, esse prêmio não é meu, e sim de todas as pessoas que fazem parte do Grupo Belz.”
Confira a lista das 25 empresas reconhecidas
As empresas reconhecidas no ranking estão divididas em três categorias, de acordo com o porte: Grandes, Médias e Pequenas. Confira abaixo a lista completa, com as posições ocupadas por cada empresa em sua respectiva categoria.
Grandes
- Solar Coca-Cola
- Neoenergia Pernambuco
- Grupo Moura
- Selfit Academias Holding S.A.
- TPF Engenharia
Médias
- Supergasbras
- Pitang Consultoria e Sistemas S/A
- Nannai Muro Alto
- RDE - Referencial Desenvolvimento Energético Ltda.
- Grupo Cornélio Brennand
- Finsol
- Construtora Carrilho
- Econoronha
- Grupo Dislub Equador
- SIEG Soluções Fiscais Estratégicas
Pequenas
- Belz Corretora de Seguros
- AWSERVICES Brasil Nordeste Serviços de Internet Ltda.
- Blue Technology
- Coelho & Dalle Advogados
- SMS Eficaz
- Safetec Informática Ltda.
- Embracon
- Divergente Produção e Serviços Publicitários
- Portela Consultoria Jurídica
- Carlos Onofre Locação