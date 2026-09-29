GPTW premia 25 empresas de Pernambuco no ranking de melhores lugares para trabalhar

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Levantamento reuniu mais de 64 mil colaboradores; estudo aponta avanço da inovação e da presença feminina na alta liderança em 2026

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A 16ª edição do Ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar de Pernambuco reconheceu 25 organizações na manhã desta terça-feira (29). A premiação do Great Place To Work (GPTW) reuniu empresas de diversos tamanhos que participaram do processo de avaliação sobre a experiência dos colaboradores e as práticas de gestão de pessoas.

Ao todo, 25 empresas participaram do levantamento, que alcançou mais de 64 mil trabalhadores no Estado.

A importância de cuidar dos colaboradores

Durante a cerimônia, a Diretora-Executiva do Great Place To Work, Tatiane Tiemi, destacou que a relação entre cuidado com as pessoas e desempenho empresarial é um dos pontos centrais observados pela metodologia.

“Essas empresas são melhores para trabalhar e essas empresas são melhores para fazer o negócio. E tudo isso porque elas colocam as pessoas no centro de suas estratégias”, disse.

Já para a diretora regional/Nordeste do GPTW Brasil, Mariza Quinderé, o reconhecimento também evidencia a importância das empresas estabelecerem uma relação próxima com os funcionários e investirem na construção de ambientes de trabalho que valorizem as pessoas.

“Essas empresas, elas inspiram o mercado de como é importante cuidar das suas pessoas, inspirar, desenvolver, estar próximo no dia-a-dia, inovar e, obviamente, ter melhores resultados”, afirmou.

Confiança e inovação aparecem entre os principais dados

O estudo apresentado durante o evento aponta que o levantamento feito pela Trust Index, o índice de confiança das Melhores Empresas Para Trabalhar em Pernambuco, chegou a 92 pontos em 2026, quatro pontos acima dos 88 registrados em 2024 e 2025.

Outro destaque foi o Índice de Velocidade da Inovação (IVR). Em 2026, 36% das empresas avaliadas estavam no estágio considerado “acelerado”, o maior percentual dos últimos três anos.

Vencedores destacam reconhecimento aos colaboradores

Na categoria de grandes empresas, a Solar Coca-Cola conquistou o primeiro lugar pela quarta vez. A gerente regional de RH da companhia, Letícia Rovaris, relacionou o resultado às respostas dos próprios colaboradores.

“A gente tem muito orgulho de estar aqui, porque isso significa que os nossos colaboradores responderam através da pesquisa, que o nosso ambiente é, de fato, um ambiente muito legal de se trabalhar.”

Na categoria de médias empresas, a SuperGasBrás arrematou o troféu de primeiro lugar. O gerente financeiro Rodrigo Gomes afirmou que o reconhecimento representa também o trabalho realizado pela equipe.

“É uma honra imensa estar com esse prêmio na mão de primeiro lugar das médias empresas do Great Place Work. Isso é uma alegria imensa não só para mim, mas para os 360 colaboradores que trabalham na Super Gas Brás aqui em Pernambuco.”

Entre as pequenas empresas, o primeiro lugar ficou com o Grupo Belz. O Diretor-Executivo, Raphael Belz, afirmou que a premiação está relacionada à cultura construída dentro da organização.

“É um motivo de muita honra e muita satisfação. Reconhecer a nossa empresa que tem uma cultura forte, dedicada, isso faz com que a nossa produtividade aumente ainda muito mais. Então, esse prêmio não é meu, e sim de todas as pessoas que fazem parte do Grupo Belz.”

Confira a lista das 25 empresas reconhecidas

As empresas reconhecidas no ranking estão divididas em três categorias, de acordo com o porte: Grandes, Médias e Pequenas. Confira abaixo a lista completa, com as posições ocupadas por cada empresa em sua respectiva categoria.

Grandes

Solar Coca-Cola Neoenergia Pernambuco Grupo Moura Selfit Academias Holding S.A. TPF Engenharia

Médias

Supergasbras Pitang Consultoria e Sistemas S/A Nannai Muro Alto RDE - Referencial Desenvolvimento Energético Ltda. Grupo Cornélio Brennand Finsol Construtora Carrilho Econoronha Grupo Dislub Equador SIEG Soluções Fiscais Estratégicas

Pequenas

Belz Corretora de Seguros AWSERVICES Brasil Nordeste Serviços de Internet Ltda. Blue Technology Coelho & Dalle Advogados SMS Eficaz Safetec Informática Ltda. Embracon Divergente Produção e Serviços Publicitários Portela Consultoria Jurídica Carlos Onofre Locação

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