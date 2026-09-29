Governo de Pernambuco publica editais de concursos para PM e Bombeiros com 1.890 vagas

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Inscrições para os certames começam em 5 de outubro e seguem até 5 de novembro; provas estão previstas para fevereiro de 2027

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O Governo de Pernambuco publicou, nesta terça-feira (29), os editais dos concursos públicos para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Ao todo, são oferecidas 1.890 vagas, sendo 1.320 para a PMPE e 570 para o CBMPE.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 5 de outubro e 5 de novembro, pelo site do Instituto AOCP. As provas estão previstas para os dias 21 e 28 de fevereiro de 2027, respectivamente.

Para a PMPE, são 1.250 vagas para soldado e 70 para oficial. Já o concurso do Corpo de Bombeiros oferece 510 vagas para soldado e 60 para oficial combatente.

As provas serão aplicadas no Recife, Arcoverde, Caruaru e Petrolina. Os editais também estabelecem reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%), conforme os critérios previstos para cada cargo.

Segundo o Governo de Pernambuco, também estão previstos novos concursos para a Polícia Civil e a Polícia Penal.



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