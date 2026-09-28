Prefeitura de Paulista prorroga inscrições de editais da PNAB 2026 até 5 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Novo prazo contempla os editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc e permite que agentes culturais tenham mais tempo para enviar projetos

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A Prefeitura de Paulista, no Grande Recife, prorrogou até 5 de outubro o prazo de inscrições para os editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2026. O prazo terminaria nesta segunda-feira (28). A prorrogação foi oficializada pela Portaria nº 6.221/2026.

A medida contempla todos os editais do Ciclo 2 realizados por meio de chamamento público. Segundo a Prefeitura, a extensão do prazo busca ampliar o período para preparação das propostas, organização da documentação e realização das inscrições.

Os interessados devem consultar as regras do edital escolhido antes de enviar a proposta. Entre as informações disponíveis estão critérios de participação, categorias, documentos exigidos, etapas do processo seletivo e prazos.

As inscrições devem ser feitas pelo Mapa Cultural do Paulista, plataforma definida como canal oficial para o recebimento das propostas. O interessado precisa realizar o cadastro, localizar o edital correspondente à área cultural e preencher os dados e formulários solicitados.

A orientação da Superintendência é que os participantes não deixem o envio para os últimos dias e confiram a documentação antes de concluir a inscrição.

O acesso aos editais, anexos e ao sistema de inscrição está disponível no Mapa Cultural do Paulista. A Prefeitura também orienta os agentes culturais a acompanharem os canais oficiais do município e da Secretaria de Turismo e Cultura para possíveis atualizações.

Serviço

Inscrições: até 5 de outubro de 2026

Onde: Mapa Cultural do Paulista

Editais: Ciclo 2 da PNAB 2026

Plataforma: mapacultural.paulista.pe.gov.br



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