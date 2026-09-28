Prefeitura de Paulista prorroga inscrições de editais da PNAB 2026 até 5 de outubro
Novo prazo contempla os editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc e permite que agentes culturais tenham mais tempo para enviar projetos
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A Prefeitura de Paulista, no Grande Recife, prorrogou até 5 de outubro o prazo de inscrições para os editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2026. O prazo terminaria nesta segunda-feira (28). A prorrogação foi oficializada pela Portaria nº 6.221/2026.
A medida contempla todos os editais do Ciclo 2 realizados por meio de chamamento público. Segundo a Prefeitura, a extensão do prazo busca ampliar o período para preparação das propostas, organização da documentação e realização das inscrições.
Os interessados devem consultar as regras do edital escolhido antes de enviar a proposta. Entre as informações disponíveis estão critérios de participação, categorias, documentos exigidos, etapas do processo seletivo e prazos.
As inscrições devem ser feitas pelo Mapa Cultural do Paulista, plataforma definida como canal oficial para o recebimento das propostas. O interessado precisa realizar o cadastro, localizar o edital correspondente à área cultural e preencher os dados e formulários solicitados.
A orientação da Superintendência é que os participantes não deixem o envio para os últimos dias e confiram a documentação antes de concluir a inscrição.
O acesso aos editais, anexos e ao sistema de inscrição está disponível no Mapa Cultural do Paulista. A Prefeitura também orienta os agentes culturais a acompanharem os canais oficiais do município e da Secretaria de Turismo e Cultura para possíveis atualizações.
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Serviço
Inscrições: até 5 de outubro de 2026
Onde: Mapa Cultural do Paulista
Editais: Ciclo 2 da PNAB 2026
Plataforma: mapacultural.paulista.pe.gov.br
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