OAB-PE realiza sabatina de candidatos à vaga da advocacia no TJPE
Dezoito candidatos participam da sabatina nesta quarta-feira (30); votação on-line será em 6 de outubro e cada eleitor poderá escolher até seis nomes
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A OAB Pernambuco realiza nesta quarta-feira (30), a partir das 9h, a sabatina dos 18 candidatos à vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pelo Quinto Constitucional. A atividade será no auditório da entidade, aberta ao público e transmitida pelo canal oficial da Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE) no YouTube.
A ordem de participação foi definida por sorteio na última segunda-feira (21). Após a sabatina, a advocacia pernambucana poderá escolher os seis nomes que formarão a lista sêxtupla, em votação on-line marcada para 6 de outubro.
Sabatina antecede eleição para lista sêxtupla
A sabatina será realizada nesta quarta e cada advogado ou advogada apto a votar poderá escolher até seis candidatos na eleição marcada para 6 de outubro. Segundo a OAB-PE, a participação é facultativa para profissionais regularmente inscritos e adimplentes com a entidade.
Pelo Quinto Constitucional, um quinto das vagas dos tribunais é destinado a integrantes da advocacia e do Ministério Público que atendam aos requisitos constitucionais. No caso da vaga da advocacia no TJPE, a OAB-PE forma a lista sêxtupla e a encaminha ao Tribunal de Justiça, que define uma lista tríplice. A escolha final cabe à governadora de Pernambuco.
A Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, presidida por Bruno Baptista, conduz o processo com base no Edital nº 001/2026 e na Resolução nº 119/2026.
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Ordem da sabatina
- Ricardo Costa Pinto
- Jules Rimet Oliveira de Senna
- Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho
- André Luiz Barrêtto Canuto
- Jorge Wellington Lima de Matos
- Leonardo Oliveira Silva
- Diana Patrícia Câmara do Espírito Santo
- Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro
- Cristiano da Fonte Neves
- Alexandre Soares Bartilotti
- Karenina Diniz Moreno
- Luciana da Fonseca Lima Brasileiro Auto
- Janielly Nunes e Silva
- Fernanda Gonçalves Braga
- Janduir Henrique de Andrade
- Leonardo Moreira Santos
- Henrique Costa da Veiga Seixas
- Eliel Gomes
Serviço
Sabatina do Quinto Constitucional – TJPE
30 de setembro de 2026
A partir das 9h
Auditório da OAB-PE
Transmissão acontece pelo canal oficial da OAB Pernambuco no YouTube
Eleição para formação da lista sêxtupla
Data: 6 de outubro de 2026
Formato: votação on-line pelo site
Votação: até seis candidatos ou candidatas por eleitor
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