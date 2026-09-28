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Pernambuco | Notícia

OAB-PE realiza sabatina de candidatos à vaga da advocacia no TJPE

Dezoito candidatos participam da sabatina nesta quarta-feira (30); votação on-line será em 6 de outubro e cada eleitor poderá escolher até seis nomes

Por JC Publicado em 28/09/2026 às 10:00
Sede da OAB Pernambuco
Sede da OAB Pernambuco - OAB-PE/Divulgação

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A OAB Pernambuco realiza nesta quarta-feira (30), a partir das 9h, a sabatina dos 18 candidatos à vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pelo Quinto Constitucional. A atividade será no auditório da entidade, aberta ao público e transmitida pelo canal oficial da Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE) no YouTube.

A ordem de participação foi definida por sorteio na última segunda-feira (21). Após a sabatina, a advocacia pernambucana poderá escolher os seis nomes que formarão a lista sêxtupla, em votação on-line marcada para 6 de outubro.

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Sabatina antecede eleição para lista sêxtupla

A sabatina será realizada nesta quarta e cada advogado ou advogada apto a votar poderá escolher até seis candidatos na eleição marcada para 6 de outubro. Segundo a OAB-PE, a participação é facultativa para profissionais regularmente inscritos e adimplentes com a entidade.

Pelo Quinto Constitucional, um quinto das vagas dos tribunais é destinado a integrantes da advocacia e do Ministério Público que atendam aos requisitos constitucionais. No caso da vaga da advocacia no TJPE, a OAB-PE forma a lista sêxtupla e a encaminha ao Tribunal de Justiça, que define uma lista tríplice. A escolha final cabe à governadora de Pernambuco.

A Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, presidida por Bruno Baptista, conduz o processo com base no Edital nº 001/2026 e na Resolução nº 119/2026.

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Ordem da sabatina

  1. Ricardo Costa Pinto
  2. Jules Rimet Oliveira de Senna
  3. Anna Tallyta Bione de Sá Carvalho
  4. André Luiz Barrêtto Canuto
  5. Jorge Wellington Lima de Matos
  6. Leonardo Oliveira Silva
  7. Diana Patrícia Câmara do Espírito Santo
  8. Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro
  9. Cristiano da Fonte Neves
  10. Alexandre Soares Bartilotti
  11. Karenina Diniz Moreno
  12. Luciana da Fonseca Lima Brasileiro Auto
  13. Janielly Nunes e Silva
  14. Fernanda Gonçalves Braga
  15. Janduir Henrique de Andrade
  16. Leonardo Moreira Santos
  17. Henrique Costa da Veiga Seixas
  18. Eliel Gomes

Serviço

Sabatina do Quinto Constitucional – TJPE
30 de setembro de 2026
A partir das 9h
Auditório da OAB-PE
Transmissão acontece pelo canal oficial da OAB Pernambuco no YouTube

Eleição para formação da lista sêxtupla
Data: 6 de outubro de 2026
Formato: votação on-line pelo site
Votação: até seis candidatos ou candidatas por eleitor

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