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Pernambuco | Notícia

Fernando de Noronha ganha rede permanente para coleta de lixo eletrônico

Projeto instala sete pontos de coleta no arquipélago, capacita moradores para reparo de aparelhos e rastreia descarte de resíduos

Por JC Publicado em 28/09/2026 às 13:29
Res&iacute;duos eletr&ocirc;nicos
Resíduos eletrônicos - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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O arquipélago de Fernando de Noronha passa a contar, a partir desta segunda-feira (28), com uma estrutura permanente voltada ao descarte e à reciclagem de resíduos eletroeletrônicos.

Denominado EletroRecicla, o projeto estabelece pontos de coleta na ilha, viabiliza o envio de aparelhos ao continente e prevê oficinas de reparo para a população local, em uma iniciativa para conter a contaminação do solo e dos mananciais do território por metais pesados.

O lançamento oficial da medida ocorre às 19h desta segunda-feira, no Auditório da EREM Arquipélago Fernando de Noronha. A iniciativa é conduzida pela Neoenergia, em parceria com a Caruso e a Circular Brain (via rede Circulare), integrando as ações do programa Mais por Noronha.

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Estrutura de coleta e logística de descarte

Para viabilizar o recolhimento dos equipamentos descartados por moradores e estabelecimentos comerciais, o plano operacional é composto por três frentes de atuação:

  • Pontos de Entrega Voluntária (PEVs): instalação de sete coletores específicos para eletrônicos. As duas primeiras unidades já estão operacionais na sede do ICMBio e na EREM Arquipélago.
  • Logística postal: possibilidade de envio de equipamentos de pequeno porte por meio da agência dos Correios, utilizando a infraestrutura logística da rede Circulare.
  • Rastreabilidade: todo o volume recolhido terá o deslocamento e o destino final monitorados por um sistema de rastreamento operado pela Circular Brain.

Capacitação local e educação nas escolas

Além da infraestrutura de coleta, a ação abrange frentes pedagógicas e de formação técnica para a comunidade. Estudantes das duas escolas do arquipélago participarão de atividades focadas no descarte correto e no reaproveitamento de insumos tecnológicos.

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Paralelamente, serão oferecidas oficinas gratuitas de recondicionamento de computadores, notebooks e televisores. As aulas abordarão técnicas de desmontagem segura e manutenção básica para prolongar a vida útil dos eletrônicos e capacitar a mão de obra local.

A implementação da rede de coleta soma-se a outras intervenções no arquipélago, como o projeto Noronha Verde, voltado à instalação de matriz fotovoltaica e sistemas de baterias para reduzir a dependência local de combustíveis fósseis.

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