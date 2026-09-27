Grupo JCPM reúne colaboradores em corrida de integração e saúde no Litoral Sul de Pernambuco
Primeira edição do evento "Setembro em Movimento" marcou o Setembro Amarelo com atividade esportiva e visitação ao Condomínio Praia de Guadalupe
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A primeira edição da corrida Setembro em Movimento reuniu aproximadamente 120 colaboradores do Grupo JCPM no Condomínio Praia de Guadalupe, situado em Barra de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco. Organizada em harmonia com o Setembro Amarelo, período dedicado à conscientização sobre a saúde emocional, a iniciativa combinou a prática de exercícios físicos com a promoção da convivência e do bem-estar no trabalho. A ação mobilizou profissionais de diversas divisões do grupo, incluindo JCPM Par, JCPM Shoppings, setor de obras, JCPM Trade Center, Instituto JCPM e Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).
Durante o percurso, os participantes percorreram as vias e áreas centrais do empreendimento, conhecendo de perto a estrutura do projeto imobiliário. Ao longo do trajeto, a programação permitiu o acesso a diferentes pontos do local, como píer, apoio rio, clube, pistas internas e heliponto.
A gerente de Pessoas e Relações com Acionistas, Débora Paiva, destacou que o foco principal foi promover a integração entre os times e incentivar a reflexão sobre os cuidados com a saúde. “É, acima de tudo, um momento de integração, de reflexão sobre a saúde e uma oportunidade de conhecer esse projeto”, afirmou.
Integração comunitária e preservação ambiental no projeto imobiliário
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Com uma área de aproximadamente 1,2 milhão de metros quadrados cercada por paisagens de praia, rio, manguezais e Mata Atlântica, o Condomínio Praia de Guadalupe foi concebido prevendo a preservação de 70% da área natural. O projeto dispõe de infraestrutura de lazer e lotes voltados para residências e apartamentos de 240 metros quadrados com piscina privativa.
Segundo o diretor da Divisão Imobiliária, Francisco Bacelar, o desenvolvimento da obra busca harmonizar os desafios técnicos e ambientais com a capacitação profissional da população local para atuação nos postos de trabalho gerados pelo investimento no Litoral Sul.
No encerramento das atividades, o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, recebeu os colaboradores em sua residência no local, onde conversou sobre o projeto e realizou a entrega das medalhas de participação.