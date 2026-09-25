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Pernambuco | Notícia

Recife instala sistema de captação de água da chuva idealizado por estudantes

Estrutura na Bomba do Hemetério abastece limpeza e horta comunitária. Projeto concorre a prêmio nacional entre 50 unidades do país

Por JC Publicado em 25/09/2026 às 10:11
Sistema de agricultura urbana
Sistema de agricultura urbana - Sidarta Borges/PCR

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A Escola Municipal Luiz Lua Gonzaga, localizada no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, concluiu a instalação de um sistema de captação e aproveitamento de água da chuva.

A solução foi idealizada por estudantes do 5º ano para combater o desabastecimento na unidade e executada pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU) em parceria com a Secretaria de Educação municipal.

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Funcionamento do sistema e destinação da água

A estrutura utiliza um reservatório do tipo bombona, com capacidade para 200 litros, conectado diretamente ao telhado do prédio. A instalação foi projetada para suprir demandas internas que não exigem o uso de água potável.

Componentes e usos do sistema:

  • Captação e filtragem: a água pluvial é recolhida por calhas e passa por um filtro para retenção de folhas e resíduos sólidos antes de entrar no reservatório.
  • Segurança operacional: a estrutura conta com torneira para manuseio e mecanismo de drenagem para impedir transbordamentos durante períodos de chuva intensa.
  • Usos prioritários: o volume armazenado é direcionado para a lavagem de pátios e banheiros, além da irrigação das canteiros de agricultura urbana mantidos na escola.

Projeto pedagógico e disputa de prêmio nacional

A concepção da proposta começou em sala de aula, onde os próprios alunos mapearam as gargalos de abastecimento da comunidade e elaboraram os desenhos dos protótipos iniciais, posteriormente adequados pela equipe técnica da SEAU. O modelo foi pensado para ser replicado de forma simplificada em residências do bairro.

Com a iniciativa intitulada “Construindo uma Escola Verde Afrocentrada”, inspirada nas diretrizes de Escolas Verdes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a escola foi selecionada entre as 50 finalistas de todo o país para concorrer ao Prêmio Nacional Liga STEAM, na categoria Ensino Fundamental.

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