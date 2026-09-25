Recife instala sistema de captação de água da chuva idealizado por estudantes
Estrutura na Bomba do Hemetério abastece limpeza e horta comunitária. Projeto concorre a prêmio nacional entre 50 unidades do país
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A Escola Municipal Luiz Lua Gonzaga, localizada no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, concluiu a instalação de um sistema de captação e aproveitamento de água da chuva.
A solução foi idealizada por estudantes do 5º ano para combater o desabastecimento na unidade e executada pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU) em parceria com a Secretaria de Educação municipal.
Funcionamento do sistema e destinação da água
A estrutura utiliza um reservatório do tipo bombona, com capacidade para 200 litros, conectado diretamente ao telhado do prédio. A instalação foi projetada para suprir demandas internas que não exigem o uso de água potável.
Componentes e usos do sistema:
- Captação e filtragem: a água pluvial é recolhida por calhas e passa por um filtro para retenção de folhas e resíduos sólidos antes de entrar no reservatório.
- Segurança operacional: a estrutura conta com torneira para manuseio e mecanismo de drenagem para impedir transbordamentos durante períodos de chuva intensa.
- Usos prioritários: o volume armazenado é direcionado para a lavagem de pátios e banheiros, além da irrigação das canteiros de agricultura urbana mantidos na escola.
Projeto pedagógico e disputa de prêmio nacional
A concepção da proposta começou em sala de aula, onde os próprios alunos mapearam as gargalos de abastecimento da comunidade e elaboraram os desenhos dos protótipos iniciais, posteriormente adequados pela equipe técnica da SEAU. O modelo foi pensado para ser replicado de forma simplificada em residências do bairro.
Com a iniciativa intitulada “Construindo uma Escola Verde Afrocentrada”, inspirada nas diretrizes de Escolas Verdes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a escola foi selecionada entre as 50 finalistas de todo o país para concorrer ao Prêmio Nacional Liga STEAM, na categoria Ensino Fundamental.