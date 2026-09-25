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Pernambuco | Notícia

Pescadora de Igarassu transforma aratu em atração gastronômica

Moradora de Cuieiras, criadora da fritada de aratu, participa do festival IgaraMangue, que anuncia os três finalistas nesta sexta-feira (25)

Por Maria Clara Trajano Publicado em 25/09/2026 às 14:12
Patrícia Maria, criadora da fritada de aratu
Patrícia Maria, criadora da fritada de aratu - Divulgação

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A história da gastronomia em Igarassu tem origem nas águas da comunidade quilombola de Cuieiras, onde a pescadora Patrícia Maria transformou o aratu capturado no manguezal em propulsor do comércio local.

O que começou há três décadas como um prato improvisado para uma festa comunitária deu origem ao Bar da Fritada e à tradicional fritada de aratu, receita que hoje atrai visitantes ao litoral norte de Pernambuco.

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Do manguezal para a mesa

A trajetória de Patrícia é fundamentada na rotina da pesca artesanal, atividade compartilhada por gerações de sua família em Cuieiras.

"Na pesca, a gente sofre muito. Não é fácil, a gente sai de madrugada, sai de 5 horas da manhã para ir pescar. Têm vezes que a gente vai e não volta com nada. É assim que a gente tira o sustento da comunidade. Eu me sinto tão orgulhosa de ser pescadora, filha de pescador e de ser quilombola", relata Patrícia.

Nos anos 1990, para participar de uma festa onde cada convidado deveria levar um prato, Patrícia decidiu combinar três ovos, um refogado de legumes e o aratu retirado do mangue. A criação, batizada inicialmente de "tapioquinha", ganhou popularidade entre os moradores.

Com o apoio de vizinhos e amigos, ela abriu o próprio estabelecimento, atendendo inicialmente ciclistas e motociclistas na calçada, momento em que oficializou o nome "fritada de aratu".

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Participação no IgaraMangue

Com a realização do 1º Circuito Gastronômico IgaraMangue, promovido pela Prefeitura de Igarassu em parceria com o Sebrae e o Instituto César Santos, a cozinheira optou por desenvolver uma receita inédita para a competição em vez de concorrer com seu prato tradicional.

"Tive uma ideia de criar um novo prato: o camarão na água do coco verde. Só que o nome desse prato é 'Ah, tá papai', que fiz em homenagem ao meu pai e à comunidade de Cuieiras", explica a pescadora.

A participação no circuito, que reúne 16 estabelecimentos do município, gerou impacto direto na receita do restaurante.

"Para mim, tanto faz ganhar ou perder. O importante é a gente participar, mostrar o nosso trabalho e conquistar as coisas. A gente cresceu muito, teve 45% de aumento na venda", destaca Patrícia.

Final do circuito movimenta Sítio Histórico

O festival IgaraMangue entra em sua fase decisiva nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) na Ruína da Igreja da Misericórdia, patrimônio localizado no Sítio Histórico de Igarassu.

O evento de encerramento estrutura uma "cozinha show" com três oficinas diárias abertas ao público.

  • Sexta-feira (25): a partir das 17h, o espaço sedia três oficinas gastronômicas e realiza a divulgação dos três pratos finalistas definidos pela votação do júri popular.
  • Sábado (26): a partir das 17h, os três finalistas sobem ao palco acompanhados pelo chef César Santos para preparar suas receitas ao vivo, etapa em que o júri técnico escolherá o prato vencedor da temporada.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Repórter de Cidades. Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022.