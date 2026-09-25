Lula já está no Recife e foi recebido por João Campos e candidatos da Frente Popular

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Presidente participa de caminhada com aliados no Centro do Recife, com concentração no Cais de Santa Rita e percurso até o Marco Zero

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está no Recife e foi recebido, na noite desta quinta-feira (24), pelo candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), pelo vice Carlos Costa (Republicanos) e pelos candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), antes do ato político da Frente Popular no Centro da capital.

A concentração começou às 8h no Cais de Santa Rita, nas proximidades da Ponte 12 de Setembro, antiga Ponte Giratória. Antes da mobilização, Lula foi recebido pelos candidatos da coligação no Recife.

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O ato também reúne a senadora Teresa Leitão (PT), o presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, além dos ministros Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Wolney Queiroz (Previdência Social).

Antes de desembarcar em Pernambuco, Lula cumpriu agenda em Alagoas, onde participou de um evento em defesa da candidatura de Renan Filho (MDB) ao Governo do Estado.

Trajeto da caminhada

A caminhada está prevista para começar às 10h, seguindo do Cais de Santa Rita até o Marco Zero.

Para a realização do ato, a Prefeitura do Recife montou um esquema especial de trânsito na região central. A Ponte 12 de Setembro e a Avenida Alfredo Lisboa permanecem interditadas durante o evento, enquanto a Ponte do Limoeiro segue aberta para a circulação de veículos, com saída pela Ponte Buarque de Macedo.

Também poderão ocorrer bloqueios temporários no Cais José Estelita e na Ponte Maurício de Nassau, conforme a quantidade de participantes. A orientação da CTTU é que os motoristas evitem circular pelo Bairro do Recife durante a mobilização e utilizem rotas alternativas.

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