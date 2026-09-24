Recife capacita 18 moradoras de áreas de risco para atuação em emergências

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Formadas pelo Nupdec Mulheres, voluntárias da Zona Oeste atuarão na prevenção de desastres e na comunicação de risco em quatro comunidades

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A Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife concluiu a formação de 18 moradoras de áreas de risco da Zona Oeste para atuarem na prevenção e na resposta a desastres climáticos.

A cerimônia de entrega dos certificados do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec Mulheres) foi realizada nesta quarta-feira (23), na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Capacitação técnica e áreas atendidas

A formação contemplou moradoras de quatro comunidades da Zona Oeste: Barreira, Brega e Chique, Jardim Teresópolis e Rosa Selvagem. O programa combinou aulas teóricas e exercícios simulados para capacitar as moradoras como agentes locais de prevenção.

Manejo de crise: estratégia de redução de risco de desastres (ERRD), protocolos de evacuação de área e realização de simulado de mesa.

estratégia de redução de risco de desastres (ERRD), protocolos de evacuação de área e realização de simulado de mesa. Atendimento primário: primeiros socorros e suporte psicológico para atingidos por emergências.

primeiros socorros e suporte psicológico para atingidos por emergências. Direitos e cidadania: abordagem sobre perspectiva de gênero em cenários de desastre e racismo ambiental.

A ação incluiu a participação de estudantes de Psicologia da Uninassau e ofereceu atividades socioeducativas para os filhos e familiares das participantes durante as aulas, por meio da iniciativa Nupdecquinho.

A formação foi realizada de forma intersetorial pela Defesa Civil em parceria com o programa ProMorar, as secretarias municipais da Mulher e da Primeira Infância, o Gabinete de Inovação Urbana, a Gerência de Igualdade Racial, o SAMU Metropolitano e a Unicap.