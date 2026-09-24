Praça Profeta Joseph Smith, em Boa Viagem, é requalificada com investimento de R$ 1,9 milhão

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
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Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
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É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Nesta terça-feira (22), a requalificação da Praça Profeta Joseph Smith, localizada em Boa Viagem, foi concluída. A obra incluiu a recuperação dos passeios, proporcionando melhores condições de circulação e acessibilidade, além da criação e qualificação de áreas de permanência.
Com investimento de R$ 1.909.295,79, a requalificação contemplou uma área de aproximadamente 5.945 m², sendo cerca de 4.278 m² de solo permeável, contribuindo para ampliar a capacidade de absorção da água e preservar as características ambientais do espaço.
As obras, que foram iniciadas em abril, também contemplaram novo paisagismo, melhorias nos acessos ao estacionamento, novas instalações elétricas e intervenções no sistema de drenagem.
A requalificação faz parte do conjunto de investimentos na recuperação e qualificação dos espaços da cidade. Desde 2021, a Prefeitura do Recife já implantou ou requalificou mais de 200 praças em diferentes bairros da cidade. Nesse período, também foram entregues 11 Praças da Infância.
Em 2026, 20 intervenções em praças já foram concluídas, enquanto outras 14 estão em andamento e quatro estão programadas.