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Pernambuco | Notícia

Praça Profeta Joseph Smith, em Boa Viagem, é requalificada com investimento de R$ 1,9 milhão

A obra ampliou áreas de permanência, melhorou os acessos ao estacionamento, realizou novas instalações elétricas e intervenções no sistema de drenagem

Por Anaís Coelho Publicado em 24/09/2026 às 17:16
Praça Profeta Joseph Smith, em Boa Viagem, é requalificada com investimento de R$ 1,9 milhão
Praça Profeta Joseph Smith, em Boa Viagem, é requalificada com investimento de R$ 1,9 milhão - Divulgação

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Nesta terça-feira (22), a requalificação da Praça Profeta Joseph Smith, localizada em Boa Viagem, foi concluída. A obra incluiu a recuperação dos passeios, proporcionando melhores condições de circulação e acessibilidade, além da criação e qualificação de áreas de permanência.

Com investimento de R$ 1.909.295,79, a requalificação contemplou uma área de aproximadamente 5.945 m², sendo cerca de 4.278 m² de solo permeável, contribuindo para ampliar a capacidade de absorção da água e preservar as características ambientais do espaço.

As obras, que foram iniciadas em abril, também contemplaram novo paisagismo, melhorias nos acessos ao estacionamento, novas instalações elétricas e intervenções no sistema de drenagem.

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A requalificação faz parte do conjunto de investimentos na recuperação e qualificação dos espaços da cidade. Desde 2021, a Prefeitura do Recife já implantou ou requalificou mais de 200 praças em diferentes bairros da cidade. Nesse período, também foram entregues 11 Praças da Infância.

Em 2026, 20 intervenções em praças já foram concluídas, enquanto outras 14 estão em andamento e quatro estão programadas.

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Praça Profeta Joseph Smith, em Boa Viagem, é requalificada com investimento de R$ 1,9 milhão - Divulgação

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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