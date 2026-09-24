Iphan aprova tombamento da Casa da Cultura e da Estação Central no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Decisão do Conselho Consultivo garante proteção federal aos imóveis do século XIX, inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (23), o tombamento definitivo de dois imóveis do século XIX localizados no Recife: a antiga Casa de Detenção — atual Casa da Cultura — e o Conjunto Histórico e Arquitetônico da Estação Central.

Com a decisão, tomada durante a 114ª Reunião do órgão, as edificações passam a integrar os Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes, recebendo o nível máximo de proteção do patrimônio público federal.

Antiga Casa de Detenção do Recife

Projetada pelo engenheiro José Mamede Alves Ferreira e inaugurada em 1855, a antiga Casa de Detenção funcionou como unidade prisional até 1973. A edificação adota a planta radial panóptica, baseada no "Sistema da Pensilvânia", que permitia a vigilância ostensiva de todas as celas a partir de um pátio central.

Trata-se de um dos raros exemplares dessa tipologia remanescentes na América do Sul e marco do classicismo imperial brasileiro.

Além da tipologia arquitetônica, a estrutura possui valor histórico associado à repressão estatal. O local serviu como centro de detenção política em episódios como a Revolução de 1930, o Estado Novo e a ditadura militar, abrigando presos como o militante comunista Gregório Bezerra e o escritor Gilberto Freyre.

Desde 1973, a instalação abriga a Casa da Cultura de Pernambuco, espaço dedicado ao comércio de artesanato e a manifestações culturais.

Conjunto Histórico e Arquitetônico da Estação Central do Recife

Inaugurada em 1888 para ligar o interior pernambucano ao Porto do Recife, a Estação Central é a primeira estação ferroviária de grande porte do Brasil, antecedendo edificações como as estações da Luz (1895) e Júlio Prestes (1925), em São Paulo.

O projeto do arquiteto Herculano Ramos adota estruturas em ferro inspiradas na Gare de l'Est, em Paris.

O conjunto desempenhou papel estratégico no transporte de passageiros e no escoamento de safras agrícolas do Agreste, além de ter servido como ponto de integração ao metrô do Recife entre 1985 e a década de 2000.

O Museu do Trem foi criado em 1972 pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), foi o primeiro museu ferroviário do país e reúne acervo superior a 600 peças, como locomotivas a vapor, maquinários e relógios. O espaço reabriu ao público em julho deste ano, após fechar para restauração em 2022, e funciona com acesso gratuito de terça a domingo.