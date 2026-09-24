Iphan aprova tombamento da Casa da Cultura e da Estação Central no Recife
Decisão do Conselho Consultivo garante proteção federal aos imóveis do século XIX, inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes
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O Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (23), o tombamento definitivo de dois imóveis do século XIX localizados no Recife: a antiga Casa de Detenção — atual Casa da Cultura — e o Conjunto Histórico e Arquitetônico da Estação Central.
Com a decisão, tomada durante a 114ª Reunião do órgão, as edificações passam a integrar os Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes, recebendo o nível máximo de proteção do patrimônio público federal.
Antiga Casa de Detenção do Recife
Projetada pelo engenheiro José Mamede Alves Ferreira e inaugurada em 1855, a antiga Casa de Detenção funcionou como unidade prisional até 1973. A edificação adota a planta radial panóptica, baseada no "Sistema da Pensilvânia", que permitia a vigilância ostensiva de todas as celas a partir de um pátio central.
Trata-se de um dos raros exemplares dessa tipologia remanescentes na América do Sul e marco do classicismo imperial brasileiro.
Além da tipologia arquitetônica, a estrutura possui valor histórico associado à repressão estatal. O local serviu como centro de detenção política em episódios como a Revolução de 1930, o Estado Novo e a ditadura militar, abrigando presos como o militante comunista Gregório Bezerra e o escritor Gilberto Freyre.
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Desde 1973, a instalação abriga a Casa da Cultura de Pernambuco, espaço dedicado ao comércio de artesanato e a manifestações culturais.
Conjunto Histórico e Arquitetônico da Estação Central do Recife
Inaugurada em 1888 para ligar o interior pernambucano ao Porto do Recife, a Estação Central é a primeira estação ferroviária de grande porte do Brasil, antecedendo edificações como as estações da Luz (1895) e Júlio Prestes (1925), em São Paulo.
O projeto do arquiteto Herculano Ramos adota estruturas em ferro inspiradas na Gare de l'Est, em Paris.
O conjunto desempenhou papel estratégico no transporte de passageiros e no escoamento de safras agrícolas do Agreste, além de ter servido como ponto de integração ao metrô do Recife entre 1985 e a década de 2000.
O Museu do Trem foi criado em 1972 pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), foi o primeiro museu ferroviário do país e reúne acervo superior a 600 peças, como locomotivas a vapor, maquinários e relógios. O espaço reabriu ao público em julho deste ano, após fechar para restauração em 2022, e funciona com acesso gratuito de terça a domingo.