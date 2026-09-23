Ação social oferece serviços gratuitos em Olinda e Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programação conta com atendimentos de saúde, orientações jurídicas e financeiras, atividades de bem-estar e serviços para a comunidade

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A Uninassau Olinda e Costa Dourada realiza, nos dias 25 e 26 de setembro, a iniciativa “Faculdade na Comunidade”, com serviços gratuitos para moradores de Olinda e do Cabo de Santo Agostinho. As ações acontecem das 8h às 12h e são abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

A programação reúne atividades dos cursos de Saúde, Direito, Engenharia, Tecnologias, Administração e Ciências Contábeis, além de serviços oferecidos com o apoio de instituições parceiras.

No dia 25, na comunidade de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, serão realizados aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), orientações de enfermagem e ações de educação em saúde e prevenção de doenças crônicas. Também haverá orientações sobre o uso, armazenamento e descarte adequado de medicamentos, escuta e acolhimento psicológico, arteterapia e atividades de educação em saúde bucal, incluindo orientações sobre higiene oral e aplicação tópica de flúor.

A programação também terá serviços nas áreas jurídica e financeira, com orientações sobre direitos do cidadão, documentação, benefícios sociais e acesso à Justiça. Os participantes poderão ainda receber orientações sobre organização do orçamento doméstico, controle de gastos e dívidas, definição de metas financeiras e consumo consciente. Haverá, ainda, informações sobre escritura, registro de imóveis, habite-se, averbação e regularização de construções.

Segundo Edson Brigido, diretor da Uninassau Costa Dourada, a iniciativa busca aproximar a instituição da população e oferecer aos estudantes uma experiência prática. “Estar em Gaibu com nossos alunos e profissionais é uma forma de colocar o conhecimento acadêmico a serviço da sociedade e, ao mesmo tempo, proporcionar aos estudantes uma experiência prática, humanizada e conectada às necessidades reais da comunidade”, afirma.

Em Olinda, a ação será realizada no dia 26, no Centro Cultural e Social Severin@s. Entre os serviços oferecidos estão massoterapia, aferição de pressão arterial e glicose, pré-natal de baixo risco com arte gestacional, orientação sobre atividades para crianças neurodivergentes, oficina de reaproveitamento de alimentos, informações para regularização de negócios e oficina sobre atuação como influenciador na comunidade.

O público também poderá receber orientações sobre como proceder em situações de violência doméstica, além de aplicação de flúor, limpeza de pele e orientação profissional para jovens e adultos.

A programação contará ainda com serviços de parceiros, como o Odontobus, da Prefeitura de Olinda; vacinação, por meio da Secretaria de Saúde de Olinda; atendimentos do Expresso Cidadão; aulão de fit dance com a Smart; e distribuição de pipoca e algodão doce pela Dupla de Dois.

De acordo com Nathalia Melo de Alcantara, coordenadora acadêmica da Uninassau Olinda, a iniciativa amplia o acesso da população a serviços e informações em diferentes áreas. “Essa é uma forma de crianças, jovens e adultos terem acesso gratuito a informações e atendimentos que podem contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida”, explica.

Serviço

UNINASSAU Costa Dourada

Data: 25 de setembro

Horário: das 8h às 12h

Local: Comunidade de Gaibu, Cabo de Santo Agostinho

UNINASSAU Olinda

Data: 26 de setembro

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro Cultural e Social Severin@s, Olinda

A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia.



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