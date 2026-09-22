Recife inicia fase mecanizada de demolição de prédio condenado na Boa Vista
Com investimento de R$ 1,6 milhão, obra em imóvel abandonado utiliza escavadeira e entulho como rampa; conclusão é prevista para este ano
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A Prefeitura do Recife iniciou a etapa mecanizada da demolição do edifício localizado no número 515 da Rua da União, no bairro da Boa Vista, na área central da cidade.
Com o uso de uma escavadeira hidráulica, a intervenção entra na fase final para derrubar as estruturas do quarto pavimento ao térreo. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim deste ano.
Transição técnica e logística da obra
Iniciada em janeiro, a demolição exigiu um planejamento dividido em duas etapas operacionais devido à altura e ao estado de degradação da edificação:
- Fase manual (12º ao 5º andar): executada com o uso de marteletes eletropneumáticos de impacto para reduzir vibrações nas estruturas vizinhas.
- Fase mecanizada (4º andar ao térreo): realizada por escavadeira hidráulica, que utiliza o próprio entulho acumulado como rampa de elevação e acesso para a máquina.
- Ações preventivas: instalação prévia de telas, bandejas de proteção, isolamento do perímetro e escoramento projetado por calculista.
A intervenção está sob a responsabilidade da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops) e conta com aporte de R$ 1,6 milhão em cofres públicos municipais.
Risco de colapso e impasse judicial
O imóvel vinha sendo monitorado pela Defesa Civil do Recife, que constatou o agravamento contínuo do risco estrutural por falta de manutenção. A gestão municipal judicializou o caso, mas os proprietários do edifício são falecidos e não foram localizados herdeiros para assumir as adequações recomendadas.
Diante do risco iminente de danos a imóveis vizinhos e a pedestres que circulam no entorno, o município assumiu a derrubada do prédio como medida de proteção coletiva.
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"A Prefeitura agiu com muita responsabilidade para evitar que maiores danos ocorressem para moradores do entorno do edifício e para as pessoas que circulam na área. A decisão foi tomada visando à segurança de todos. A entrada do maquinário irá acelerar o processo de demolição e liberar a área ainda antes do final do ano", explica o secretário de Ordem Pública e Segurança, Alexandre Rebêlo.