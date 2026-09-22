Neoenergia lança campanha de segurança com cadela caramelo em ação no Recife

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Cadela Malu participou de ação educativa com estudantes do Recife para alertar sobre riscos da rede elétrica e prevenção de acidentes.

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A cadela caramelo Malu voltou a participar das campanhas de segurança da Neoenergia Pernambuco. Nesta terça-feira (22), o animal esteve ao lado de eletricistas em uma ação educativa com estudantes da EREM Othon Paraíso, no bairro do Bongi, no Recife.

A atividade marcou o lançamento da campanha "Amigo de Verdade" em Pernambuco. A iniciativa permanente busca orientar a população sobre os riscos relacionados à eletricidade e formas de prevenir acidentes envolvendo a rede elétrica.

Durante a ação, eletricistas, um arte-educador e profissionais da área de Saúde e Segurança da Neoenergia conversaram com os estudantes. Malu participou da atividade vestida com a roupa da distribuidora.

A cadela Malu protagoniza ação da Neoenergia Pernambuco - Divulgação/Neoenergia Pernambuco

A iniciativa utiliza uma abordagem voltada ao público infantil e adolescente para apresentar situações cotidianas que podem oferecer riscos quando envolvem a rede elétrica.

Entre os exemplos estão empinar pipas próximo à rede, realizar podas de árvores sem os cuidados necessários, fazer ligações irregulares de energia e interagir de maneira inadequada com equipamentos do sistema elétrico.

A proposta é ampliar o conhecimento sobre comportamentos seguros e fazer com que os estudantes também levem as orientações para familiares e comunidades.

Neste ano, a campanha reforça a mensagem de que algumas situações de risco podem não parecer perigosas inicialmente, mas podem provocar acidentes graves.

Eletricista e Malu são protagonistas da campanha

O eletricista aparece como protagonista da iniciativa, representando os profissionais que trabalham diariamente na manutenção e operação do sistema elétrico.

Ao lado dos trabalhadores, Malu ajuda a apresentar as orientações de segurança de maneira mais próxima do público, especialmente para crianças e adolescentes.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), 650 acidentes envolvendo a rede elétrica foram registrados no Brasil em 2025.

Além das ações presenciais, a campanha será divulgada durante o ano pelos canais de comunicação da Neoenergia Pernambuco, com orientações direcionadas a diferentes públicos e situações relacionadas ao uso seguro da energia elétrica.