Emergência climática afeta primeira infância e estimula ação preventiva no Recife

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Crianças vivendo em áreas vulneráveis aprendem sobre gestão de riscos enquanto dados apontam impactos no desenvolvimento físico e mental

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Para famílias moradoras de áreas de risco, a chegada das chuvas não representa apenas uma mudança de tempo, mas a iminência do perigo. Em comunidades sujeitas a deslizamentos de terra e alagamentos, episódios climáticos alteram a rotina familiar e afetam a saúde física e psicológica das crianças, fase em que o organismo e o cérebro ainda estão em pleno desenvolvimento.

Na comunidade de Jardim Teresópolis, no Recife, a moradora Gilvane Melo vivencia a apreensão constante com a filha pequena diante da proximidade de uma encosta.

"O meu quarto é bem próximo à barreira. Sempre que chove forte, as meninas da Defesa Civil ligam para mim, dizem 'não durmam aí, vocês não podem ficar aí'. E quando começa a chover a minha menina faz 'mainha, a gente vai ficar aqui?'. Eu digo 'não, a gente não vai ficar aqui' porque ela fica preocupada, quando chove possa ser que venha acontecer alguma coisa", relata Gilvane.

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O receio da família tem histórico prático. A moradora lembra quando o muro da casa do pai, no bairro dos Estados, em Camaragibe, foi derrubado pela chuva.

"Meu irmão estava no banheiro tomando banho e a minha madrasta viu a água caindo, passando por dentro da cozinha e indo para a porta da frente. Aí ela saiu correndo, 'sai do banheiro, sai do banheiro'. Quando ele saiu do banheiro enrolado, caiu a barreira e derrubou o banheiro todo", conta.

Impactos na saúde durante a primeira infância

A primeira infância — período que compreende da gestação aos seis anos de idade — estabelece as bases da saúde física, socioemocional e cognitiva. No entanto, crianças pequenas sofrem de maneira desproporcional durante eventos climáticos devido às suas características fisiológicas ainda em formação.

Dados do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard indicam que bebês e crianças inalam mais poluição por quilo de peso corporal do que adultos por respirarem mais rápido e estarem mais próximas do solo. A exposição extrema traz consequências severas:

Efeitos físicos severos: ondas de calor causam alterações renais, riscos de convulsões e comprometimento do sistema imunológico a longo prazo.

ondas de calor causam alterações renais, riscos de convulsões e comprometimento do sistema imunológico a longo prazo. Doenças infecciosas: inundações e secas aceleram a contaminação e a proliferação de infecções veiculadas pela água.

inundações e secas aceleram a contaminação e a proliferação de infecções veiculadas pela água. Trauma e ansiedade: um levantamento da Associação Americana de Psicologia aponta que 45% das crianças apresentam sintomas de depressão ou ansiedade após a ocorrência de um desastre natural.

um levantamento da Associação Americana de Psicologia aponta que 45% das crianças apresentam sintomas de depressão ou ansiedade após a ocorrência de um desastre natural. Projeção de riscos: crianças expostas às mudanças climáticas atuais enfrentarão 6,8 vezes mais ondas de calor, 2,8 vezes mais inundações fluviais e 2,6 vezes mais secas do que gerações anteriores.

crianças expostas às mudanças climáticas atuais enfrentarão 6,8 vezes mais ondas de calor, 2,8 vezes mais inundações fluviais e 2,6 vezes mais secas do que gerações anteriores. Desigualdade social: no Brasil, crianças e adolescentes têm quase o dobro de probabilidade de viver na pobreza em comparação aos adultos, o que intensifica a exposição à falta de saneamento e infraestrutura básica.

Formação comunitária

Frente à vulnerabilidade infantil nas áreas de risco, a Defesa Civil do Recife criou o Nupdecquinho. A iniciativa integra a estrutura dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), especialmente o Nupdec Mulheres, e surgiu do interesse demonstrado por mães que participavam das formações comunitárias.

A gerente de Atenção Social da Defesa Civil do Recife, Afra Guedes, detalha como o projeto foi estruturado para atender a este público.

"O Nupdecquinho surgiu muito da demanda das alunas que traziam seus filhos para a formação. E nós entendemos que crianças e adolescentes são grupos vulneráveis nas situações de emergência e de desastre. Então, passamos a vê-los dessa forma e trazê-los também para a formação", explica.

"Nupdecquinho porque ele é composto por crianças e adolescentes filhos dessas mães que fazem a formação. Eles também recebem uma formação específica, são as oficininhas, elas contemplam um trabalho voltado para o aprendizado e a percepção de riscos com o olhar da criança", completa.

O foco do trabalho pedagógico é oferecer previsibilidade, reduzindo o pavor por meio de orientações diretas sobre os riscos do ambiente.

"A gente trabalha muito acreditando que a criança tem autonomia, ela é protagonista da história dela e através de brincadeiras, de ludicidade, através da verdade, da transparência, a gente consegue fazer com que ela entenda a realidade sem ficar apavorada, mas sabendo dos riscos que também estão acontecendo", explica Luciana Lima, secretária executiva da Primeira Infância do Recife.

"É muito melhor ela ser preparada do que ser pega no susto. A criança precisa de previsibilidade, ela precisa de honestidade, ela precisa de transparência e isso precisa ser dito, isso precisa ser falado", afirma.

Luciana pontua que a introdução do tema na infância molda hábitos contínuos para o futuro.

"A gente juntou o útil ao agradável quando a gente conseguiu em paralelo trazer a discussão que é tão rica de trabalhar uma crise climática com as crianças. A gente sabe que todos os hábitos que se criam na primeira infância perduram a vida inteira. Então a gente está trazendo bons conteúdos, bons argumentos e fazendo com que as crianças sejam agentes transformadores desse planeta que tanto está precisando de uma ajuda".

Mudança de percepção e perspectiva de segurança

A introdução da educação ambiental e de riscos altera a forma como as famílias interagem com o território. Para moradoras como Gilvane, os treinamentos preventivos somam-se ao desejo por intervenções definitivas de infraestrutura.

Ao projetar o futuro da filha, a moradora reforça a necessidade fundamental de habitação segura.

"Meu sonho, no futuro, é que esteja muito, muito, muito seguro para ela e que tenha uma boa qualidade de vida, que nós saíssemos do perigo", finaliza.