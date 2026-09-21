Iniciativa promove ação que oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência no Recife
Ação acontece nesta sexta-feira (25), na UNINASSAU Recife, e também terá palestras e orientações profissionais
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A Companhia Ser Educacional promove, nesta sexta-feira (25), o DIA D – Dia da Inclusão e das Oportunidades no Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência, no Recife. A ação é aberta ao público e será realizada das 9h às 12h, no Bloco C da UNINASSAU Recife, campus Graças, na Rua Joaquim Nabuco, nº 778.
A programação inclui palestras, orientações profissionais e entrevistas de emprego voltadas para pessoas com deficiência. Os participantes também poderão entregar currículos e receber informações sobre processos seletivos e desenvolvimento de competências profissionais.
Objetivo
Segundo a organização, a iniciativa busca aproximar profissionais de oportunidades disponíveis no mercado de trabalho e contribuir para a preparação dos participantes para processos de seleção.
“Esta ação foi pensada para conectar talentos a oportunidades e preparar os participantes para os desafios dos processos seletivos. Vamos apresentar as principais demandas do mercado, as competências mais valorizadas pelas empresas e oferecer orientações sobre como se apresentar em uma entrevista de emprego. Também destacaremos a importância da comunicação, da confiança e da valorização das próprias habilidades”, afirma Irenilda Souto, gerente de Gente e Gestão da Companhia Ser Educacional.
A ação ocorre após o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. A data é voltada à conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência e à promoção da acessibilidade, da igualdade de oportunidades e da inclusão.
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Não é necessário realizar inscrição prévia para participar. A iniciativa é destinada a pessoas com deficiência interessadas em oportunidades de trabalho na Região Metropolitana do Recife.
Durante o evento, também será possível realizar o cadastro na plataforma Peixe30, rede social voltada à empregabilidade que reúne oportunidades de emprego e estágio em diferentes áreas.
Serviço
DIA D – Dia da Inclusão e das Oportunidades no Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência
Data: 25 de setembro
Horário: 9h às 12h
Local: Bloco C da UNINASSAU Recife, campus Graças – Rua Joaquim Nabuco, nº 778, Graças, Recife