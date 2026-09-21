Iniciativa promove ação que oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Ação acontece nesta sexta-feira (25), na UNINASSAU Recife, e também terá palestras e orientações profissionais

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A Companhia Ser Educacional promove, nesta sexta-feira (25), o DIA D – Dia da Inclusão e das Oportunidades no Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência, no Recife. A ação é aberta ao público e será realizada das 9h às 12h, no Bloco C da UNINASSAU Recife, campus Graças, na Rua Joaquim Nabuco, nº 778.

A programação inclui palestras, orientações profissionais e entrevistas de emprego voltadas para pessoas com deficiência. Os participantes também poderão entregar currículos e receber informações sobre processos seletivos e desenvolvimento de competências profissionais.

Objetivo

Segundo a organização, a iniciativa busca aproximar profissionais de oportunidades disponíveis no mercado de trabalho e contribuir para a preparação dos participantes para processos de seleção.

“Esta ação foi pensada para conectar talentos a oportunidades e preparar os participantes para os desafios dos processos seletivos. Vamos apresentar as principais demandas do mercado, as competências mais valorizadas pelas empresas e oferecer orientações sobre como se apresentar em uma entrevista de emprego. Também destacaremos a importância da comunicação, da confiança e da valorização das próprias habilidades”, afirma Irenilda Souto, gerente de Gente e Gestão da Companhia Ser Educacional.

A ação ocorre após o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. A data é voltada à conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência e à promoção da acessibilidade, da igualdade de oportunidades e da inclusão.

Não é necessário realizar inscrição prévia para participar. A iniciativa é destinada a pessoas com deficiência interessadas em oportunidades de trabalho na Região Metropolitana do Recife.

Durante o evento, também será possível realizar o cadastro na plataforma Peixe30, rede social voltada à empregabilidade que reúne oportunidades de emprego e estágio em diferentes áreas.

Serviço

DIA D – Dia da Inclusão e das Oportunidades no Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência

Data: 25 de setembro

Horário: 9h às 12h

Local: Bloco C da UNINASSAU Recife, campus Graças – Rua Joaquim Nabuco, nº 778, Graças, Recife



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