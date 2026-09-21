Cartunista do Jornal do Commercio é finalista duas vezes no Prêmio Vladimir Herzog 2026

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Thiago Lucas concorre na categoria Arte com os trabalhos "O Inimigo Mora em Casa" e "Entre a Chuva e a Perda"; vencedores serão definidos dia 30

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O cartunista do Jornal do Commercio, Thiago Lucas, é finalista duas vezes na categoria Arte da 48ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Os trabalhos selecionados são “O Inimigo Mora em Casa” e “Entre a Chuva e a Perda”.

A lista de finalistas foi divulgada nesta segunda-feira (21). Ao todo, 346 produções foram inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem, das quais 21 chegaram à etapa final. Na categoria Arte, Thiago Lucas aparece ao lado do cartunista Antonio Junião, finalista com “Outro jovem negro assassinado”.

“Ser finalista no Prêmio Vladimir Herzog, e com dois trabalhos, é motivo de muita alegria pois ele é considerado um dos mais importantes concursos jornalísticos do Brasil, sendo amplamente reconhecido na defesa dos Direitos Humanos e da Democracia”, afirmou Thiago.

Trabalhos abordam violência e tragédias das chuvas

Em “Entre a Chuva e a Perda”, Thiago Lucas aborda os impactos das tragédias provocadas pelas chuvas, com foco no luto de pessoas que perderam familiares e suas casas. Segundo o cartunista, a proposta também foi denunciar o descaso das autoridades diante dessas situações.

Já “O Inimigo Mora em Casa” trata da violência contra as mulheres. O trabalho busca utilizar o desenho como instrumento de denúncia e alerta para uma realidade que, segundo Thiago, precisa ser encarada como uma emergência social.

O Prêmio Vladimir Herzog é realizado desde 1979 e homenageia profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos, além de preservar a memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura civil-militar em 1975. Desde 2023, a premiação é organizada pelo Instituto Prêmio Vladimir Herzog.

Vencedores serão anunciados em setembro

Os vencedores da edição de 2026 serão definidos em sessão pública de julgamento no dia 30 de setembro, das 14h às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal do Prêmio no YouTube. A solenidade de premiação está marcada para 20 de outubro, no Tucarena, em São Paulo.

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