Bairro de Cajueiro recebe protótipo de jardim de chuva capaz de reter 900 litros de água

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Instalada no CAJULab, a estrutura de 6 m² reutiliza águas pluviais em áreas urbanas e integra ações de adaptação às mudanças climáticas

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Um protótipo de jardim de chuva de 6 metros quadrados, capaz de armazenar temporariamente cerca de 900 litros de água da chuva, começou a ser implementado no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.

Instalado no terraço do CAJULab — laboratório de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) —, a estrutura foi projetada para demonstrar como técnicas descentralizadas de manejo pluvial podem ser adotadas em escala residencial para mitigar o impacto de alagamentos.

A iniciativa é executada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) no âmbito do edital Periferias Verdes Resilientes, financiado pelo Fundo Clima via Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério das Cidades.

Estrutura e funcionamento do protótipo

O sistema utiliza a combinação de solo permeável, vegetação adaptada e reservatório para interceptar o fluxo superficial da água antes que ele atinja as vias públicas. Suas especificações operacionais incluem:

Retenção e desaceleração: diminuição da velocidade do escoamento superficial da água durante as chuvas;

diminuição da velocidade do escoamento superficial da água durante as chuvas; Favorecimento da infiltração: absorção gradual da água pelo solo preparado;

absorção gradual da água pelo solo preparado; Armazenamento para reúso: acúmulo da água pluvial em reservatório para usos não potáveis, como irrigação de plantas e limpeza;

acúmulo da água pluvial em reservatório para usos não potáveis, como irrigação de plantas e limpeza; Composição botânica: utilização de espécies adaptadas ao excesso de umidade — Helicônia psittacorum, íris amarela e barba-de-serpente.

“O jardim de chuva funciona como uma área preparada para receber a água da chuva, utilizando vegetação, solo e estruturas de retenção para diminuir a velocidade do escoamento e favorecer a infiltração. A ideia é mostrar que o manejo da água também pode ser pensado dentro dos espaços residenciais, em uma escala próxima da realidade dos moradores, sempre considerando as características de cada local”, afirma Mykaell Vieira, engenheiro civil e analista de projetos da ARIES.

Marco regulatório e resiliência urbana

A implantação do espaço ocorre em consonância com a Norma de Referência nº 12/2025 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que orienta concessionárias e municípios a priorizarem Soluções Baseadas na Natureza nos projetos de drenagem urbana.

A medida ganha relevância no cenário local após episódios de precipitação severa no Recife, como o registrado em abril de 2026, quando a cidade acumulou mais de 93 milímetros de chuva em um intervalo de 12 horas.

“A adaptação climática precisa ser compreendida também na escala em que as pessoas vivem. O jardim de chuva será um primeiro exemplo em Cajueiro, permitindo que os moradores vejam uma solução funcionando no próprio território e compreendam como o manejo da água pode fazer parte dos espaços cotidianos. Nosso papel é criar essas experiências, testar possibilidades e ampliar o repertório para que novas soluções possam surgir a partir do próprio território”, afirma Dayse Vital, analista de projetos da ARIES.

O projeto prevê ainda oficinas de capacitação técnica em parceria com o Laboratório de Sistemas Hidráulicos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o laboratório Laflor e a mobilização comunitária do Coletivo Recife MangueBoyz.