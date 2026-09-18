Coroa do Avião recebe obras de requalificação urbana de R$ 7,3 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto em Igarassu prevê novos quiosques, poço com sistema de dessalinização e rede elétrica, com prazo de conclusão em 12 meses

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo de Pernambuco autorizou o início das obras de requalificação urbana e turística da Ilhota da Coroa do Avião, localizada em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A intervenção conta com investimento de R$ 7,35 milhões e abrange uma área de aproximadamente 1,9 mil metros quadrados, com prazo de execução fixado em 12 meses.

A iniciativa busca ordenar o uso do espaço e sanar deficiências estruturais históricas do ponto turístico. Entre as intervenções previstas estão a perfuração de um poço de água potável com sistema de dessalinização e a implantação de rede elétrica para substituir os geradores de energia utilizados no local.

Estrutura e novos equipamentos

O projeto abrange a criação de infraestrutura voltada ao suporte de visitantes e trabalhadores:

Edificação central: prédio em formato de avião com terraço mirante, salas de apoio ao turista, administração e espaço para educação ambiental;

prédio em formato de avião com terraço mirante, salas de apoio ao turista, administração e espaço para educação ambiental; Convivência e comércio: construção de seis novos quiosques e um deck ao longo da extensão do projeto para atividades culturais e de lazer;

construção de seis novos quiosques e um deck ao longo da extensão do projeto para atividades culturais e de lazer; Acessibilidade e saneamento: bloco de sanitários adaptados e instalação de rampas de acesso em diferentes pontos da ilhota.

Impacto no turismo local

A obra é executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

"Na Cehab, em parceria com a Seduh, estamos investindo R$ 7,35 milhões para transformar quase 2 mil metros quadrados em um espaço moderno, acessível e preparado para acolher tanto os visitantes quanto os trabalhadores locais", afirmou Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.

A prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, também destacou a expectativa em relação à recuperação do fluxo turístico no Litoral Norte. "Hoje, estamos dando a oportunidade de devolver ao Litoral Norte o turismo que outrora foi o melhor de Pernambuco. Estou muito feliz com essa conquista", declarou.