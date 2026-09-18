Coroa do Avião recebe obras de requalificação urbana de R$ 7,3 milhões
Projeto em Igarassu prevê novos quiosques, poço com sistema de dessalinização e rede elétrica, com prazo de conclusão em 12 meses
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O governo de Pernambuco autorizou o início das obras de requalificação urbana e turística da Ilhota da Coroa do Avião, localizada em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.
A intervenção conta com investimento de R$ 7,35 milhões e abrange uma área de aproximadamente 1,9 mil metros quadrados, com prazo de execução fixado em 12 meses.
A iniciativa busca ordenar o uso do espaço e sanar deficiências estruturais históricas do ponto turístico. Entre as intervenções previstas estão a perfuração de um poço de água potável com sistema de dessalinização e a implantação de rede elétrica para substituir os geradores de energia utilizados no local.
Estrutura e novos equipamentos
O projeto abrange a criação de infraestrutura voltada ao suporte de visitantes e trabalhadores:
- Edificação central: prédio em formato de avião com terraço mirante, salas de apoio ao turista, administração e espaço para educação ambiental;
- Convivência e comércio: construção de seis novos quiosques e um deck ao longo da extensão do projeto para atividades culturais e de lazer;
- Acessibilidade e saneamento: bloco de sanitários adaptados e instalação de rampas de acesso em diferentes pontos da ilhota.
Impacto no turismo local
A obra é executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).
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"Na Cehab, em parceria com a Seduh, estamos investindo R$ 7,35 milhões para transformar quase 2 mil metros quadrados em um espaço moderno, acessível e preparado para acolher tanto os visitantes quanto os trabalhadores locais", afirmou Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.
A prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, também destacou a expectativa em relação à recuperação do fluxo turístico no Litoral Norte. "Hoje, estamos dando a oportunidade de devolver ao Litoral Norte o turismo que outrora foi o melhor de Pernambuco. Estou muito feliz com essa conquista", declarou.