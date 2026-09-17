Trecho da VPE-34 em Suape é liberado para veículos após rompimento do solo

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Passagem no sentido sul do km 3 foi reaberta na noite desta quarta-feira (16), enquanto equipes permanecem no local para orientar o tráfego

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O trecho da VPE-34, em Suape, no Grande Recife, foi liberado para a passagem de veículos no sentido sul do km 3 na noite desta quarta-feira (16). A circulação havia sido interrompida após o rompimento de um trecho do solo da via, identificado na noite de terça-feira (15).

Segundo informações apuradas pela TV Jornal, o trecho afetado passa sobre um córrego e já apresentava rachaduras antes do rompimento. A área também havia recebido uma obra de reparo cerca de um ano atrás. No momento da ocorrência, não havia veículos passando pelo ponto e ninguém ficou ferido.

Concessionária mantém equipes na rodovia

A Concessionária Rota do Atlântico (CRA) informou que equipes de engenharia, manutenção e operação permaneceram mobilizadas desde a identificação do problema para executar os serviços necessários e permitir a liberação do fluxo com segurança.

Mesmo com a reabertura do trecho, profissionais continuam no local para orientar os motoristas e realizar ações complementares na rodovia. A concessionária recomenda atenção redobrada, redução da velocidade e respeito à sinalização.

A CRA informou que a segurança dos usuários, das empresas próximas e dos trabalhadores envolvidos nos serviços permanece como prioridade.

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