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Pernambuco | Notícia

Trecho da VPE-34 em Suape é liberado para veículos após rompimento do solo

Passagem no sentido sul do km 3 foi reaberta na noite desta quarta-feira (16), enquanto equipes permanecem no local para orientar o tráfego

Por Eduardo Scofi Publicado em 17/09/2026 às 7:41
Trecho da VPE-34, em Suape, foi liberado para a passagem de veículos no sentido sul
Trecho da VPE-34, em Suape, foi liberado para a passagem de veículos no sentido sul - Reprodução/TV Jornal

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O trecho da VPE-34, em Suape, no Grande Recife, foi liberado para a passagem de veículos no sentido sul do km 3 na noite desta quarta-feira (16). A circulação havia sido interrompida após o rompimento de um trecho do solo da via, identificado na noite de terça-feira (15).

Segundo informações apuradas pela TV Jornal, o trecho afetado passa sobre um córrego e já apresentava rachaduras antes do rompimento. A área também havia recebido uma obra de reparo cerca de um ano atrás. No momento da ocorrência, não havia veículos passando pelo ponto e ninguém ficou ferido.

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Concessionária mantém equipes na rodovia

A Concessionária Rota do Atlântico (CRA) informou que equipes de engenharia, manutenção e operação permaneceram mobilizadas desde a identificação do problema para executar os serviços necessários e permitir a liberação do fluxo com segurança.

Mesmo com a reabertura do trecho, profissionais continuam no local para orientar os motoristas e realizar ações complementares na rodovia. A concessionária recomenda atenção redobrada, redução da velocidade e respeito à sinalização.

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A CRA informou que a segurança dos usuários, das empresas próximas e dos trabalhadores envolvidos nos serviços permanece como prioridade.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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