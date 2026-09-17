Parque da Jaqueira ganha quatro novas quadras e anfiteatro
Equipamentos públicos incluem estrutura para basquete 3x3, futebol e escalada. Entrega integra concessão do parque à iniciativa privada
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O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, inaugura nesta quinta-feira (17), às 15h, um novo complexo esportivo e cultural de acesso gratuito.
A intervenção engloba quatro quadras esportivas, módulos para escalada e um anfiteatro com capacidade para 80 pessoas.
Estrutura do novo complexo
O espaço foi projetado para ampliar as opções de lazer do parque, com foco no público jovem e adolescente. As novas instalações dividem-se em:
- Futebol de barrinha: duas quadras exclusivas para a modalidade;
- Basquete 3x3: uma quadra dedicada ao esporte;
- Quadra de areia: espaço multiuso preparado para vôlei de praia, futevôlei e beach tennis;
- Escalada: estruturas direcionadas à prática de boulder;
- Anfiteatro: espaço ao ar livre para apresentações gratuitas e ensaios de teatro, dança e música.
Investimentos da concessão
As melhorias integram o plano de investimentos previsto no contrato de concessão do parque, administrado pela concessionária Viva Parques. Segundo a empresa, o Parque da Jaqueira receberá R$ 20 milhões em intervenções até o final deste ano.
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O contrato prevê um aporte total de R$ 56 milhões somando as ações no Santana Ariano Suassuna, Dona Lindu e Apipucos Maximiano Campos.
Uma segunda fase de obras na Jaqueira já está em andamento e prevê a implantação de novos banheiros com acessibilidade, fraldário, quiosques e operações gastronômicas.