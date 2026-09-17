Parque da Jaqueira ganha quatro novas quadras e anfiteatro

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Equipamentos públicos incluem estrutura para basquete 3x3, futebol e escalada. Entrega integra concessão do parque à iniciativa privada

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O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, inaugura nesta quinta-feira (17), às 15h, um novo complexo esportivo e cultural de acesso gratuito.

A intervenção engloba quatro quadras esportivas, módulos para escalada e um anfiteatro com capacidade para 80 pessoas.

Estrutura do novo complexo

O espaço foi projetado para ampliar as opções de lazer do parque, com foco no público jovem e adolescente. As novas instalações dividem-se em:

Futebol de barrinha: duas quadras exclusivas para a modalidade;

duas quadras exclusivas para a modalidade; Basquete 3x3: uma quadra dedicada ao esporte;

uma quadra dedicada ao esporte; Quadra de areia: espaço multiuso preparado para vôlei de praia, futevôlei e beach tennis;

espaço multiuso preparado para vôlei de praia, futevôlei e beach tennis; Escalada: estruturas direcionadas à prática de boulder;

estruturas direcionadas à prática de boulder; Anfiteatro: espaço ao ar livre para apresentações gratuitas e ensaios de teatro, dança e música.

Investimentos da concessão

As melhorias integram o plano de investimentos previsto no contrato de concessão do parque, administrado pela concessionária Viva Parques. Segundo a empresa, o Parque da Jaqueira receberá R$ 20 milhões em intervenções até o final deste ano.

O contrato prevê um aporte total de R$ 56 milhões somando as ações no Santana Ariano Suassuna, Dona Lindu e Apipucos Maximiano Campos.

Uma segunda fase de obras na Jaqueira já está em andamento e prevê a implantação de novos banheiros com acessibilidade, fraldário, quiosques e operações gastronômicas.