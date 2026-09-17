Linha Sul do Metrô do Recife é paralisada após dano na rede nesta quinta-feira (17)
Circulação foi interrompida na noite desta quarta-feira (16) entre Largo da Paz e Imbiribeira; CBTU prevê retomada do serviço no fim da manhã
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Quem utiliza a Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu nesta quinta-feira (17) sem o serviço. A circulação foi interrompida na noite desta quarta-feira (16) após uma falha elétrica que atingiu a rede aérea do sistema, responsável pela distribuição de energia entre os trilhos.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema foi causado por um curto-circuito. Todas as 12 estações do ramal estão fechadas enquanto equipes trabalham na recuperação da estrutura.
Serviço deve ser retomado no fim da manhã
A companhia informou que os serviços de recuperação da rede aérea continuam nesta quinta-feira. A previsão é concluir os reparos e reabrir todas as estações da Linha Sul no final da manhã.
Esta é a segunda paralisação registrada no ramal em menos de um mês. A CBTU informou que as equipes estão mobilizadas para restabelecer a operação após a falha elétrica.