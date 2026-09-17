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Pernambuco | Notícia

Linha Sul do Metrô do Recife é paralisada após dano na rede nesta quinta-feira (17)

Circulação foi interrompida na noite desta quarta-feira (16) entre Largo da Paz e Imbiribeira; CBTU prevê retomada do serviço no fim da manhã

Por Eduardo Scofi Publicado em 17/09/2026 às 6:42 | Atualizado em 17/09/2026 às 7:25
Metr&ocirc; do Recife
Metrô do Recife - JC Imagem

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Quem utiliza a Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu nesta quinta-feira (17) sem o serviço. A circulação foi interrompida na noite desta quarta-feira (16) após uma falha elétrica que atingiu a rede aérea do sistema, responsável pela distribuição de energia entre os trilhos.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema foi causado por um curto-circuito. Todas as 12 estações do ramal estão fechadas enquanto equipes trabalham na recuperação da estrutura.

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Serviço deve ser retomado no fim da manhã

A companhia informou que os serviços de recuperação da rede aérea continuam nesta quinta-feira. A previsão é concluir os reparos e reabrir todas as estações da Linha Sul no final da manhã.

Esta é a segunda paralisação registrada no ramal em menos de um mês. A CBTU informou que as equipes estão mobilizadas para restabelecer a operação após a falha elétrica.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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