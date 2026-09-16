Pescadores afetados por óleo em Pernambuco podem aderir a ação coletiva internacional
Atendimentos gratuitos em três municípios cadastram trabalhadores prejudicados pelo desastre de 2019 para buscar indenização na Justiça britânica
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Pescadores e marisqueiras de Pernambuco prejudicados pelo derramamento de óleo que atingiu o litoral nordestino em 2019 têm até 24 de setembro para se cadastrar gratuitamente em uma ação coletiva internacional.
A iniciativa, organizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) em parceria com o escritório de advocacia britânico Mishcon de Reya LLP, realiza mutirões presenciais nas cidades de Sirinhaém, Igarassu e Abreu e Lima.
Sete anos após o vazamento que comprometeu a pesca artesanal em 11 estados, não há condenações definitivas nem reparações estabelecidas no Brasil.
“Foi um período muito difícil para os pescadores e pescadoras. Ter ficado sem o nosso sustento, sem poder vender a nossa pesca, comprometeu a renda de milhares de famílias. Essa ação nos enche de esperança em podermos finalmente buscar a justiça pelo nosso prejuízo e reparar esse dano”, afirma Edivando Soares de Araújo, presidente da CNPA.
Por que a ação é movida na Inglaterra
A opção de recorrer aos tribunais britânicos fundamenta-se na existência de conexões diretas entre o Reino Unido e ao menos um dos potenciais réus do processo. A legislação internacional permite que empresas ou indivíduos sejam processados nas cortes de seu domicílio ou local de atuação empresarial.
Diferente do sistema jurídico brasileiro — onde a Ação Civil Pública (ACP) é restrita prioritariamente a órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos —, o modelo inglês autoriza que grupos de indivíduos processem conjuntamente os responsáveis para buscar compensações financeiras diretas.
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Além disso, os tribunais da Inglaterra possuem histórico no julgamento de litígios fundamentados no direito estrangeiro, incluindo a legislação ambiental e civil brasileira.
Critérios e custos de participação
Podem se cadastrar os trabalhadores que exerciam atividade pesqueira ou de mariscagem em áreas atingidas e que comprovem perdas financeiras decorrentes do desastre.
O atendimento e o cadastro são totalmente gratuitos. Caso o processo resulte em indenização, os honorários e custas advocatícias serão abatidos diretamente do montante recuperado ao final da ação, conforme contrato. A organização orienta que qualquer cobrança antecipada seja denunciada nos canais oficiais do projeto.
Locais e datas dos mutirões
Os atendimentos prestam orientações e realizam as inscrições nos seguintes endereços:
Sirinhaém
- 16/09: Colônia Z-6 (Rua Samuel Henrique, s/n, Barra de Sirinhaém)
- 17/09: Sindicato de Pesca (Rua Rejane, s/n, Praça Central, Barra de Sirinhaém)
Igarassu
- 17/09: Colônia Z-20 (Av. Alfredo Bandeira de Melo, 200, Saramandaia)
- 18/09: Associação de Pescadores / Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (em frente à Pan Igarassu)
Abreu e Lima
- 24/09: Colônia Z-33 (Sítio Jaguaribe, s/n, Jaguaribe)