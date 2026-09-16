Pescadores afetados por óleo em Pernambuco podem aderir a ação coletiva internacional

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Atendimentos gratuitos em três municípios cadastram trabalhadores prejudicados pelo desastre de 2019 para buscar indenização na Justiça britânica

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Pescadores e marisqueiras de Pernambuco prejudicados pelo derramamento de óleo que atingiu o litoral nordestino em 2019 têm até 24 de setembro para se cadastrar gratuitamente em uma ação coletiva internacional.

A iniciativa, organizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) em parceria com o escritório de advocacia britânico Mishcon de Reya LLP, realiza mutirões presenciais nas cidades de Sirinhaém, Igarassu e Abreu e Lima.

Sete anos após o vazamento que comprometeu a pesca artesanal em 11 estados, não há condenações definitivas nem reparações estabelecidas no Brasil.

“Foi um período muito difícil para os pescadores e pescadoras. Ter ficado sem o nosso sustento, sem poder vender a nossa pesca, comprometeu a renda de milhares de famílias. Essa ação nos enche de esperança em podermos finalmente buscar a justiça pelo nosso prejuízo e reparar esse dano”, afirma Edivando Soares de Araújo, presidente da CNPA.

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Por que a ação é movida na Inglaterra

A opção de recorrer aos tribunais britânicos fundamenta-se na existência de conexões diretas entre o Reino Unido e ao menos um dos potenciais réus do processo. A legislação internacional permite que empresas ou indivíduos sejam processados nas cortes de seu domicílio ou local de atuação empresarial.

Diferente do sistema jurídico brasileiro — onde a Ação Civil Pública (ACP) é restrita prioritariamente a órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos —, o modelo inglês autoriza que grupos de indivíduos processem conjuntamente os responsáveis para buscar compensações financeiras diretas.

Além disso, os tribunais da Inglaterra possuem histórico no julgamento de litígios fundamentados no direito estrangeiro, incluindo a legislação ambiental e civil brasileira.

Critérios e custos de participação

Podem se cadastrar os trabalhadores que exerciam atividade pesqueira ou de mariscagem em áreas atingidas e que comprovem perdas financeiras decorrentes do desastre.

O atendimento e o cadastro são totalmente gratuitos. Caso o processo resulte em indenização, os honorários e custas advocatícias serão abatidos diretamente do montante recuperado ao final da ação, conforme contrato. A organização orienta que qualquer cobrança antecipada seja denunciada nos canais oficiais do projeto.

Locais e datas dos mutirões

Os atendimentos prestam orientações e realizam as inscrições nos seguintes endereços:

Sirinhaém

16/09: Colônia Z-6 (Rua Samuel Henrique, s/n, Barra de Sirinhaém)

17/09: Sindicato de Pesca (Rua Rejane, s/n, Praça Central, Barra de Sirinhaém)

Igarassu

17/09: Colônia Z-20 (Av. Alfredo Bandeira de Melo, 200, Saramandaia)

18/09: Associação de Pescadores / Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (em frente à Pan Igarassu)

Abreu e Lima