MPPE recorre ao TJPE por acesso livre às praias de Serrambi e Toquinho

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Ministério Público contesta manutenção de guaritas e exigência de identificação em loteamentos de Ipojuca

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recorreu ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para garantir o acesso livre e irrestrito às praias de Serrambi e Toquinho, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. O órgão contesta a manutenção de guaritas, cancelas e a exigência de identificação para a passagem por dois loteamentos que dão acesso às praias.

O caso envolve os loteamentos Praia de Enseadinha, em Serrambi, e Marinas do Rio Aquirá, na Praia de Toquinho. As áreas funcionam como loteamentos de acesso controlado, conforme decretos e convênios firmados pela Prefeitura de Ipojuca em 2022. Na prática, as portarias fazem o controle da entrada e podem exigir cadastro prévio para permitir a passagem até a faixa de areia.

A atuação judicial é conduzida pelo Grupo de Atuação Conjunta Especializada (GACE) em Praias. Antes da ação, houve uma tentativa de conciliação, em março de 2025, mas as associações dos loteamentos não aceitaram retirar as guaritas.

Em junho de 2025, o MPPE ajuizou uma Ação Civil Pública com pedidos para anular os decretos municipais relacionados ao controle de acesso, proibir bloqueios físicos nas entradas dos loteamentos e condenar o Município de Ipojuca ao pagamento de R$ 100 mil por dano moral coletivo.

A Vara da Fazenda Pública de Ipojuca, responsável pelo julgamento em primeira instância, acolheu apenas um dos pedidos do Ministério Público: determinou a instalação de placas nas entradas dos loteamentos informando que o acesso às praias é livre. As associações já instalaram as sinalizações.

Os demais pedidos foram negados. Com isso, as portarias continuam funcionando e a identificação dos visitantes segue sendo solicitada. Na decisão, a Justiça considerou que a legislação federal sobre loteamentos permite o acesso controlado e apontou a existência de diferentes pontos de acesso às praias dentro das áreas. São sete acessos na Enseadinha e 11 no Marinas do Aquirá.

O MPPE, no entanto, contesta o modelo de controle adotado e afirma que as estruturas podem restringir a passagem de moradores, trabalhadores locais, pescadores, marisqueiras e banhistas que precisam atravessar os loteamentos para chegar à praia.

Com o recurso apresentado ao TJPE, o Ministério Público busca modificar a decisão de primeira instância e assegurar o acesso livre às praias nas duas localidades.



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