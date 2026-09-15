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Pernambuco | Notícia

Prefeitura do Recife e TJPE realizam casamento coletivo gratuito nesta quarta-feira (16)

Cerimônia será realizada nesta quarta-feira (16), às 10h, no Auditório do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com participação de 60 casais

Por Aisha Vitória Publicado em 15/09/2026 às 17:48
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso ao casamento civil e garantir direitos aos casais participantes
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso ao casamento civil e garantir direitos aos casais participantes - Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

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A Prefeitura do Recife e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizam, nesta quarta-feira (16), um casamento coletivo gratuito para 60 casais. A cerimônia começa às 10h, no Auditório do TJPE, e contará com duas testemunhas para cada casal, além de convidados.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) do Recife e tem como objetivo facilitar o acesso ao casamento civil e garantir direitos aos casais participantes. Esta é a segunda edição consecutiva do casamento coletivo promovida pela Prefeitura do Recife em parceria com o TJPE.

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Programação

Além da cerimônia, a programação terá apresentação musical dos corais 60+, formado por usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, e do Coral do TJPE. Os participantes também terão bolo durante a celebração.

“Essa parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco reforça o compromisso da Prefeitura do Recife em ampliar o acesso a direitos e fortalecer a cidadania. O casamento coletivo possibilita que dezenas de casais oficializem suas uniões de forma gratuita, com segurança jurídica e garantia de direitos. É também um momento de celebração, de reconhecimento das famílias e das histórias construídas por cada um desses casais”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Os casais participantes realizaram inscrição previamente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Recife (CEJUSC Recife). A SDHJ também auxiliou no encaminhamento dos cônjuges para a emissão da certidão de nascimento atualizada, documento necessário para a realização do casamento civil e que deve ter sido emitido há, no máximo, 90 dias.

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O casamento civil formaliza a união perante a legislação e oferece segurança jurídica aos cônjuges. Entre os direitos assegurados estão questões relacionadas à herança, pensão e benefícios previdenciários, além de proteção em assuntos patrimoniais e familiares.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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