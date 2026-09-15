Praia do Pina recebe mutirão do Dia Mundial da Limpeza neste sábado (19)

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Ação gratuita mobiliza voluntários no Recife para recolher lixo na orla e visa conscientizar a sociedade sobre a gestão de resíduos

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A praia do Pina, na Zona Sul do Recife, será ponto de encontro para um mutirão de recolhimento de lixo no dia 19 de setembro, a partir das 8h. A mobilização faz parte do Dia Mundial da Limpeza, ação internacional coordenada no país pelo Instituto Limpa Brasil sob o mote "Seja os 5% que vão transformar o mundo".

O ponto de concentração dos participantes será na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, número 60, em frente ao Edifício JCPM Trade Center.

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Alerta global sobre geração de resíduos e metas

A iniciativa busca chamar a atenção para o descarte inadequado de materiais nas áreas urbanas e litorâneas. O cenário global de geração de resíduos sólidos motivou a expansão das ações:

Escala global de resíduos: relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que são geradas entre 2,1 bilhões e 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano no mundo, volume que pode chegar a 3,8 bilhões de toneladas anuais até 2050.

relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que são geradas entre 2,1 bilhões e 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano no mundo, volume que pode chegar a 3,8 bilhões de toneladas anuais até 2050. Projeção nacional: o Instituto Limpa Brasil prevê reunir 1,5 milhão de voluntários no país este ano, com a meta de alcançar 11 milhões de participantes até 2030 (o equivalente a 5% da população brasileira).

o Instituto Limpa Brasil prevê reunir 1,5 milhão de voluntários no país este ano, com a meta de alcançar 11 milhões de participantes até 2030 (o equivalente a 5% da população brasileira). Histórico recente: em 2025, o movimento contou com 920 mil voluntários no Brasil, totalizando 3.460 toneladas de lixo recolhidas — sendo mais de 98 quilos coletados na capital pernambucana.

"Acreditamos que não é preciso esperar que 100% da população mude para transformar o planeta. Quando 5% das pessoas decidem agir, elas influenciam famílias, escolas, empresas, comunidades e governos. O Dia Mundial da Limpeza mostra que a transformação ambiental já começou e qualquer pessoa pode fazer parte dela", afirma a diretora executiva do Instituto Limpa Brasil, Edilainne Muniz.

Estrutura e orientação aos voluntários

A participação no evento é aberta ao público e gratuita. Os interessados devem realizar a inscrição previamente por meio do site da organização. No local, a equipe organizadora distribuirá kits contendo luvas e sacos de lixo, além de ministrar orientações sobre procedimentos de segurança na faixa de areia, triagem dos materiais e destinação adequada do volume recolhido.

Os voluntários inscritos receberão certificados de participação com carga horária complementar para fins acadêmicos e programas de voluntariado. No Recife, a mobilização conta com o apoio local do Grupo Ser Educacional, do Festival Capibaribe e do Movimento Nacional Eu Sou Catador (MESC).

"O convite é simples: não seja apenas um participante. Seja um dos 5% que vão transformar o mundo. Porque toda grande mudança começa quando alguém decide dar o primeiro passo", conclui a diretora.

O modelo de limpeza coletiva teve origem na Estônia, em 2008, quando 50 mil pessoas se reuniram para retirar resíduos do país em poucas horas, consolidando-se como uma agenda anual integrada por mais de 200 países a partir de 2018.