Monitoramento em Pernambuco registra primeira captura científica de tubarão

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Fêmea de tubarão-flamengo de 1,40 metro foi catalogada na costa de Jaboatão dos Guararapes. Animal foi devolvido ao mar após coleta de amostras

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A retomada do monitoramento de tubarões na Região Metropolitana do Recife registrou a sua primeira captura científica. Uma fêmea de tubarão-flamengo (Carcharhinus acronotus) de 1,40 metro de comprimento foi capturada a cerca de quatro quilômetros da costa da praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em um trecho com restrição ao banho de mar.

O animal foi submetido à medição, identificação do sexo e coleta de amostras de tecido, sangue e muco antes de receber uma marcação de identificação. Após a catalogação, a fêmea foi devolvida ao mar. Apesar de capturada em área interditada, a espécie possui comportamento não agressivo, porte pequeno (raramente atinge dois metros) e não tem histórico de associação com incidentes com banhistas no estado.

Metodologia e áreas de monitoramento

A captura ocorreu com o uso de espinhel e isca de moreia, em uma profundidade de aproximadamente 15 metros. As expedições do programa começaram no início de setembro e abrangem diferentes pontos da costa:

Olinda: Praia de Del Chifre;

Praia de Del Chifre; Recife: trechos em frente ao Porto e nas imediações do Quiosque 29, em Boa Viagem;

trechos em frente ao Porto e nas imediações do Quiosque 29, em Boa Viagem; Jaboatão dos Guararapes: proximidades da Igrejinha de Piedade.

As operações ocorrem entre dois e três quilômetros da praia, em profundidades que variam de 10 a 20 metros.

"O animal, quando capturado, foi embarcado e o protocolo foi empregado, tendo sido medido, sexado, marcado, e coletado sangue e tecido. Com essas informações, vamos poder entender a biologia e ecologia dos tubarões encontrados no litoral", explicou Paulo Oliveira, professor do Departamento de Pesca da UFRPE e coordenador do projeto.

Investimento e metas do projeto

Conduzido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com o governo estadual, o Projeto Ecotuba conta com financiamento de R$ 2,052 milhões — divididos entre a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e o Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema).

Com duração prevista de 24 meses, a meta da pesquisa é catalogar e aplicar marcas de rastreio em até 50 tubarões para mapear o comportamento e a distribuição das espécies na região.

"Com mais informação e conhecimento científico, podemos aprimorar as ações de prevenção, orientação e segurança para um banho de mar", declarou Danise Alves, secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Para Gustavo Pereira, secretário em exercício de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a amostragem fortalece a base de dados local. "A captura representa um avanço, pois permite ampliar os dados sobre ocorrência, distribuição, biologia e uso do ambiente por essa espécie no litoral pernambucano", afirmou.