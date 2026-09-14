ONG está com inscrições abertas para famílias acolhedoras em Olinda

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A ONG Reaviva Brasil conta com serviços de acolhimento familiar e abrigo institucional para menores vítimas de abuso ou negligência

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A ONG Reaviva Brasil, localizada em Casa Caiada, Olinda, realiza serviços de acolhimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso ou negligência que precisaram ser afastadas do convívio familiar.

O projeto dispõe de uma casa que funciona como abrigo institucional recebendo cerca de 10 meninas entre 7 e 15 anos, além de ofertar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, onde crianças de 0 até 11 anos são acolhidas de forma temporária na casa das famílias selecionadas.

A Reaviva Brasil conta com uma equipe de profissionais para realizar a capacitação dessas famílias, assim como disponibiliza uma bolsa no valor mensal equivalente a um salário mínimo para auxiliar nas despesas da criança durante o acolhimento.

As pessoas interessadas em acolher as crianças devem residir em Olinda e podem se inscrever através do site: reavivabrasil.org/familias-acolhedoras/, até o dia 30 de setembro de 2026.

O acolhimento familiar é uma medida protetiva prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que visa manter o menor sob a guarda de uma família acolhedora de forma provisória.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard demonstra que a alternativa pode ser melhor para o desenvolvimento da criança. Segundo o estudo, crianças que permaneceram em abrigos por muito tempo tiveram déficits significativos na cognição, dificuldade de criação de vínculos afetivos e outros sérios danos.

Além disso, a pesquisa constatou que quando o menor está recebendo um serviço de acolhimento familiar de qualidade, esses danos foram reduzidos drasticamente.

