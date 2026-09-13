Refeno para Todos promove navegação e inclusão para mais de 70 crianças durante a regata

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A atividade fez parte do Refeno para Todos, ação que integra a programação da 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno)

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O domingo começou diferente para mais de 70 crianças que passaram pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco. Entre a curiosidade para conhecer os veleiros da Refeno e a expectativa para entrar em um barco, elas participaram de uma manhã de visitação e navegação pela Bacia do Pina, acompanhadas por familiares e profissionais de saúde.

A atividade fez parte do Refeno para Todos, ação que integra a programação da 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). Nesta edição, considerada a maior do projeto, participaram crianças com diferentes tipos de deficiência e seus responsáveis.

A programação começou na Quadra Carlos Russell, no Cabanga, de onde os participantes seguiram em grupos para conhecer as embarcações. Entre os barcos visitados estavam Aventureiro 4, Planckton, Led Zepelin, Vento Real, Brutus, Mina e Tracewind, além de outros veleiros que participam da regata.

De perto, as crianças puderam conhecer os espaços e equipamentos utilizados pelos velejadores durante a travessia entre Recife e Fernando de Noronha. Depois, os grupos embarcaram para um passeio pela Bacia do Pina, com a oportunidade de experimentar a navegação e observar o Recife a partir da água.

Durante a programação, profissionais de saúde acompanharam os grupos e ofereceram suporte às crianças e aos responsáveis.

Durante a programação da Refeno para Todos, as crianças e seus familiares foram acompanhados por profissionais de saúde - João Carlos/Cabanga

Ampliar vivências

Para a terapeuta ocupacional Andrea Oliveira, experiências como essa são importantes justamente por ampliarem as possibilidades de vivência e descoberta para as crianças.

“Momentos como esses são oportunidades excelentes para as crianças viverem experiências, conhecerem coisas novas e irem a lugares que nunca foram. Também proporciona muitas sensações que vão auxiliar no desenvolvimento, além do contato com outras crianças.”

A manhã também reuniu famílias que já têm relação com a água. Foi o caso de Daniel Spinelli, que tem Atrofia Muscular Espinhal e participou da atividade acompanhado pelos pais, Taciana Spinelli Fernandes e Gabriel Fernandes. Para Taciana, o passeio foi uma oportunidade de estar novamente na água com o filho e de fazer um programa em família.

“Daniel é uma cria do Capibaribe, já fez outros passeios, mas é sempre especial. Ele gosta muito, assim como nós gostamos também de fazer esses programas em família. Então aproveitamos todas as oportunidades como essa. Foi muito legal.”

O diretor de Vela Oceânica do Cabanga, Walter Neukranz, destacou a participação das famílias na programação.“Esse é um evento de extrema importância e um dos mais bonitos da Refeno. Ficamos muito gratos com a presença massiva de todos", disse.

A programação cultural da Refeno é uma apresentação do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e do Instituto Cabanga, com produção da Fora da Chuva Consultoria e Gestão Cultural.