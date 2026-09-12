Praia do Janga segue imprópria para banho uma semana após crianças passarem mal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo monitoramento semanal da CPRH, trechos de praias em Itamaracá, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão e Cabo também estão impróprios

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Praia do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), continua imprópria para banho até 17 de setembro, segundo boletim da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). No último sábado (5), quatro crianças passaram mal após um banho de mar em um trecho da praia.

O relato foi feito por Bruna Michelle por meio das redes sociais. Segundo ela, seus três filhos e um amigo das crianças passaram mal após um banho de mar no Janga, em um trecho próximo a uma saída de canal de esgoto.

“Eu não sabia que tinha um canal, não tem uma placa. A gente passou mais ou menos 20 minutos nessa área”, contou.

Ainda de acordo com Bruna, as crianças não haviam consumido alimentos na praia. Após apresentarem episódios de vômitos e diarreia, elas foram levadas a uma unidade de saúde, onde receberam medicação e soro e, posteriormente, tiveram alta.

Quando a análise da CPRH indica que a praia está imprópria para banho é porque há presença de bactérias que podem causar riscos à saúde. A classificação é baseada na quantidade de bactérias indicadoras de contaminação, com análise feita em laboratório por meio de técnica padrão internacional.

Outros trechos impróprios

Além da Praia do Janga, outros 14 trechos estão classificados como impróprios para banho, segundo boletim válido até 17 de setembro.

O monitoramento é feito semanalmente em 27 pontos distribuídos por 10 municípios do litoral pernambucano. Confira a lista mais recente:

Itamaracá: Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros Paulista: Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube Paulista: Praia do Janga, em frente ao Cond. Roberto Barbosa

Praia do Janga, em frente ao Cond. Roberto Barbosa Paulista: Praia do Janga, em frente à Rua Betânia

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia Olinda: Praia de Rio Doce, próximo à foz do Rio Doce

Praia de Rio Doce, próximo à foz do Rio Doce Olinda: Praia de Bairro Novo, em frente ao Quartel da PE

Praia de Bairro Novo, em frente ao Quartel da PE Olinda: Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios Olinda: Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres Recife: Praia do Pina, em frente ao Cassino Americano

Praia do Pina, em frente ao Cassino Americano Recife: Praia de Boa Viagem, em frente ao Posto 8 (Padaria Boa Viagem)

Praia de Boa Viagem, em frente ao Posto 8 (Padaria Boa Viagem) Jaboatão dos Guararapes: Praia de Piedade, em frente ao Hospital da Aeronáutica

Praia de Piedade, em frente ao Hospital da Aeronáutica Jaboatão dos Guararapes: Praia de Candeias, em frente ao Restaurante Candelária

Praia de Candeias, em frente ao Restaurante Candelária Jaboatão dos Guararapes: Praia de Barra de Jangada, em frente à antiga Marina dos Mares

Praia de Barra de Jangada, em frente à antiga Marina dos Mares Cabo de Santo Agostinho : Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto

: Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Santo Agostinho: Praia de Gaibú, em frente ao Centro de Turismo

Quando evitar o banho de mar

A CPRH recomenda evitar o banho em praias classificadas como impróprias e em situações que possam representar risco à saúde, como a proximidade de saídas de esgoto, presença de resíduos ou despejos e ocorrência de floração de algas ou outros organismos potencialmente nocivos.

A agência também orienta que os banhistas evitem entrar no mar nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas, período em que aumenta o risco de doenças relacionadas à água.

Poluição histórica no litoral de Paulista

A presença de problemas relacionados ao despejo de esgoto no litoral de Paulista é uma questão antiga. Em janeiro de 2025, o JC registrou o lançamento de esgoto no oceano na região.

Na época, Geraldo Moura, diretor de Monitoramento Ambiental e Inovação da CPRH, afirmou que o despejo de esgoto sem tratamento no oceano pode provocar alterações no cheiro e na coloração da água e da areia, afetar a biodiversidade marinha e causar contaminação direta da população.

Segundo o diretor, a fiscalização é de responsabilidade das Secretarias de Recursos Hídricos e dos órgãos de meio ambiente.

