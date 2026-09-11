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Recife realiza mutirão de documentos, exames de saúde e shows no Ibura e Bomba do Hemetério

1º Festival de Direitos oferece emissão de RG, exames de mamografia e apresentações culturais gratuitas no sábado (12) e no domingo (13)

Por JC Publicado em 11/09/2026 às 13:45
Caravana de Direitos
Caravana de Direitos - Wagner Ramos/Prefeitura do Recife.

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A prefeitura do Recife realiza neste sábado (12) e domingo (13) a primeira edição do Festival de Direitos – Cidadania e Cultura na Periferia. O evento concentrará prestação de serviços públicos, ações de saúde e apresentações artísticas em dois pontos da cidade: no Campo Nacional do Ibura, no sábado, e no Largo da Bomba do Hemetério, no domingo.

As atividades serão divididas em dois blocos em ambos os dias. Das 9h às 14h, a população terá acesso a atendimentos gratuitos de cidadania, saúde e assistência social. A partir das 15h até as 22h, o espaço receberá apresentações musicais.

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Serviços e emissão de documentos

Durante o período da manhã e início da tarde, a estrutura ofertará atendimentos por meio da Caravana de Direitos. Entre os serviços disponíveis estão:

  • Documentação: emissão de RG, encaminhamento de ofícios para gratuidade da segunda via de certidões (Nascimento, Casamento e Óbito) e orientação e emissão do ID Jovem;
  • Saúde: exames de mamografia, vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, testagens para ISTs e autoteste de HIV, auriculoterapia e ações de combate a arboviroses;
  • Cuidado pessoal e recreação: massoterapia, ventosaterapia, corte de cabelo, manicure e espaço infantil com o Ônibus da Primeira Infância.

Grade de apresentações artísticas

A programação cultural contará com 15 atrações musicais divididas entre os dois locais:

  • Sábado (12) – Ibura (Campo Nacional): Conde Só Brega, Rabo de Saia, Swing do Amor, Grandão Vaqueiro, Lekinho Campos, Capim Cubano e Beatriz Andrade.
  • Domingo (13) – Bomba do Hemetério (Largo): Gabby Moura, Grupo Terra, Nega do Babado, Cosminho, Grupo TS, Afoxé Ylê de Egbá, Cego Abusado e Elvis.

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