Recife realiza mutirão de documentos, exames de saúde e shows no Ibura e Bomba do Hemetério

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

1º Festival de Direitos oferece emissão de RG, exames de mamografia e apresentações culturais gratuitas no sábado (12) e no domingo (13)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A prefeitura do Recife realiza neste sábado (12) e domingo (13) a primeira edição do Festival de Direitos – Cidadania e Cultura na Periferia. O evento concentrará prestação de serviços públicos, ações de saúde e apresentações artísticas em dois pontos da cidade: no Campo Nacional do Ibura, no sábado, e no Largo da Bomba do Hemetério, no domingo.

As atividades serão divididas em dois blocos em ambos os dias. Das 9h às 14h, a população terá acesso a atendimentos gratuitos de cidadania, saúde e assistência social. A partir das 15h até as 22h, o espaço receberá apresentações musicais.

Leia Também Arte inspira debate sobre direitos humanos em novo livro de Marina Jucá

Serviços e emissão de documentos

Durante o período da manhã e início da tarde, a estrutura ofertará atendimentos por meio da Caravana de Direitos. Entre os serviços disponíveis estão:

Documentação: emissão de RG, encaminhamento de ofícios para gratuidade da segunda via de certidões (Nascimento, Casamento e Óbito) e orientação e emissão do ID Jovem;

emissão de RG, encaminhamento de ofícios para gratuidade da segunda via de certidões (Nascimento, Casamento e Óbito) e orientação e emissão do ID Jovem; Saúde: exames de mamografia, vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, testagens para ISTs e autoteste de HIV, auriculoterapia e ações de combate a arboviroses;

exames de mamografia, vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, testagens para ISTs e autoteste de HIV, auriculoterapia e ações de combate a arboviroses; Cuidado pessoal e recreação: massoterapia, ventosaterapia, corte de cabelo, manicure e espaço infantil com o Ônibus da Primeira Infância.

Grade de apresentações artísticas

A programação cultural contará com 15 atrações musicais divididas entre os dois locais: