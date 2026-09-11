Circo Sem Barreiras abre inscrições para aulas gratuitas voltadas a pessoas com deficiência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto chega à 11ª edição e oferece atividades circenses para adolescentes e jovens com Síndrome de Down e deficiência intelectual

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Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do projeto Circo Sem Barreiras, realizado pelo Instituto Ser Educacional em parceria com a Cia Brincantes de Circo. A iniciativa oferece aulas circenses gratuitas para adolescentes e jovens com Síndrome de Down e deficiência intelectual.

As inscrições serão realizadas de 15 a 18 de setembro, das 14h às 17h, presencialmente, na lona instalada no Bloco E da Uninassau, no Derby, no Recife. Para esta edição, o projeto prevê atender diretamente 30 participantes.

A iniciativa busca promover inclusão social, desenvolvimento humano e protagonismo por meio da arte circense, além de contribuir para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da participação social dos alunos.

Em 2026, o Circo Sem Barreiras completa 11 anos de realização. Esta edição conta com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

“O Circo Sem Barreiras demonstra que a arte tem o poder de promover inclusão, fortalecer a autoestima e ampliar oportunidades. Ao longo dos anos, acompanhamos histórias inspiradoras de desenvolvimento, autonomia e superação que reforçam a importância de iniciativas como esta”, afirma Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau.

Como participar

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração médica de liberação para atividades físicas.

As inscrições são exclusivamente presenciais, na Uninassau, localizada na Rua Guilherme Pinto, 114, no Derby, no Recife.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 9 9220-1818.



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