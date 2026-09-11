Circo Sem Barreiras abre inscrições para aulas gratuitas voltadas a pessoas com deficiência
Projeto chega à 11ª edição e oferece atividades circenses para adolescentes e jovens com Síndrome de Down e deficiência intelectual
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Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do projeto Circo Sem Barreiras, realizado pelo Instituto Ser Educacional em parceria com a Cia Brincantes de Circo. A iniciativa oferece aulas circenses gratuitas para adolescentes e jovens com Síndrome de Down e deficiência intelectual.
As inscrições serão realizadas de 15 a 18 de setembro, das 14h às 17h, presencialmente, na lona instalada no Bloco E da Uninassau, no Derby, no Recife. Para esta edição, o projeto prevê atender diretamente 30 participantes.
A iniciativa busca promover inclusão social, desenvolvimento humano e protagonismo por meio da arte circense, além de contribuir para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da participação social dos alunos.
Em 2026, o Circo Sem Barreiras completa 11 anos de realização. Esta edição conta com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
“O Circo Sem Barreiras demonstra que a arte tem o poder de promover inclusão, fortalecer a autoestima e ampliar oportunidades. Ao longo dos anos, acompanhamos histórias inspiradoras de desenvolvimento, autonomia e superação que reforçam a importância de iniciativas como esta”, afirma Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau.
Como participar
Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração médica de liberação para atividades físicas.
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As inscrições são exclusivamente presenciais, na Uninassau, localizada na Rua Guilherme Pinto, 114, no Derby, no Recife.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 9 9220-1818.