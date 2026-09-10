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Pernambuco | Notícia

Recife terá reservatório de 6,4 milhões de litros para reduzir alagamentos na Imbiribeira

Obra de R$ 37 milhões inclui melhorias na drenagem da Mascarenhas de Moraes e de ruas próximas para reduzir os alagamentos na região

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 19:11 | Atualizado em 10/09/2026 às 19:13
Recife vai construir reservatório com capacidade para reter 6,4 milhões de litros de água na Imbiribeira
Recife vai construir reservatório com capacidade para reter 6,4 milhões de litros de água na Imbiribeira - Divulgação

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A Prefeitura do Recife vai construir um reservatório subterrâneo com capacidade para armazenar 6,4 milhões de litros de água na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade. A obra, orçada em R$ 37 milhões, tem como objetivo reduzir os alagamentos registrados na região.

O edital para contratação da empresa responsável pelos trabalhos foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Município. A previsão é de que a obra comece ainda neste ano, com recursos do programa ProMorar.

Além do reservatório, o projeto prevê a requalificação da rede de microdrenagem da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e das ruas Joaquim Bandeira, Muritiba e Uruguajara. As águas captadas serão direcionadas para o reservatório e, posteriormente, bombeadas para o Canal da Mauricéia.

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Segundo a Prefeitura, a intervenção deve reduzir em 20% os níveis máximos de acúmulo de água na área. O novo equipamento será construído na Rua Muritiba e terá área de 1,6 mil metros quadrados.

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A obra faz parte de um conjunto de intervenções na Bacia do Rio Tejipió. De acordo com a gestão municipal, três reservatórios já foram entregues na região e outros cinco estão em construção. Juntos, os oito equipamentos terão capacidade para reter cerca de 8,2 milhões de litros de água.

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