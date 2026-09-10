Recife terá reservatório de 6,4 milhões de litros para reduzir alagamentos na Imbiribeira
Obra de R$ 37 milhões inclui melhorias na drenagem da Mascarenhas de Moraes e de ruas próximas para reduzir os alagamentos na região
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A Prefeitura do Recife vai construir um reservatório subterrâneo com capacidade para armazenar 6,4 milhões de litros de água na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade. A obra, orçada em R$ 37 milhões, tem como objetivo reduzir os alagamentos registrados na região.
O edital para contratação da empresa responsável pelos trabalhos foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Município. A previsão é de que a obra comece ainda neste ano, com recursos do programa ProMorar.
Além do reservatório, o projeto prevê a requalificação da rede de microdrenagem da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e das ruas Joaquim Bandeira, Muritiba e Uruguajara. As águas captadas serão direcionadas para o reservatório e, posteriormente, bombeadas para o Canal da Mauricéia.
Segundo a Prefeitura, a intervenção deve reduzir em 20% os níveis máximos de acúmulo de água na área. O novo equipamento será construído na Rua Muritiba e terá área de 1,6 mil metros quadrados.
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A obra faz parte de um conjunto de intervenções na Bacia do Rio Tejipió. De acordo com a gestão municipal, três reservatórios já foram entregues na região e outros cinco estão em construção. Juntos, os oito equipamentos terão capacidade para reter cerca de 8,2 milhões de litros de água.