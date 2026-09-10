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Pernambuco | Notícia

Parada da Diversidade de Pernambuco ocorre neste domingo (13) e deve reunir mais de 100 mil pessoas

O evento, no Recife, contará com programação gratuita e foco em direitos, representatividade e participação política da comunidade

Por Alice Lins Publicado em 10/09/2026 às 20:24
Parada da Diversidade de Pernambuco ocorre neste domingo (13)
Parada da Diversidade de Pernambuco ocorre neste domingo (13) - Divulgação

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A 25ª Parada da Diversidade de Pernambuco acontece neste domingo (13), reunindo uma programação gratuita de música, cultura e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas participem do evento, que ocorre das 8h às 17h, no Recife.

Com edição comemorativa de 25 anos, a Parada terá como tema "De pé, com o orgulho - Nossos corpos existem, nosso voto decide". A proposta deste ano destaca a participação política e a importância do voto da população LGBTQIAPN+, além de chamar atenção para a representatividade e para a defesa de direitos.

A programação contará com ações de conscientização, manifestações culturais, apresentações de drag queens e shows. Entre as atrações confirmadas estão Eliza Mell e a Banda Sentimentos, além de outros artistas que integram a programação musical.

A escolha do tema também relaciona a realização da Parada ao período eleitoral de 2026. A mensagem busca reforçar a participação da comunidade nas decisões políticas e na construção de políticas públicas, além de destacar a necessidade de combater o preconceito e a discriminação.

Ao completar 25 edições, a Parada da Diversidade de Pernambuco chega a mais um ano reunindo diferentes gerações em torno de pautas relacionadas a cidadania, respeito, liberdade e garantia de direitos. A programação será realizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ao longo de nove horas.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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