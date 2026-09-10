Parada da Diversidade de Pernambuco ocorre neste domingo (13) e deve reunir mais de 100 mil pessoas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento, no Recife, contará com programação gratuita e foco em direitos, representatividade e participação política da comunidade

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A 25ª Parada da Diversidade de Pernambuco acontece neste domingo (13), reunindo uma programação gratuita de música, cultura e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas participem do evento, que ocorre das 8h às 17h, no Recife.

Com edição comemorativa de 25 anos, a Parada terá como tema "De pé, com o orgulho - Nossos corpos existem, nosso voto decide". A proposta deste ano destaca a participação política e a importância do voto da população LGBTQIAPN+, além de chamar atenção para a representatividade e para a defesa de direitos.

A programação contará com ações de conscientização, manifestações culturais, apresentações de drag queens e shows. Entre as atrações confirmadas estão Eliza Mell e a Banda Sentimentos, além de outros artistas que integram a programação musical.

A escolha do tema também relaciona a realização da Parada ao período eleitoral de 2026. A mensagem busca reforçar a participação da comunidade nas decisões políticas e na construção de políticas públicas, além de destacar a necessidade de combater o preconceito e a discriminação.

Ao completar 25 edições, a Parada da Diversidade de Pernambuco chega a mais um ano reunindo diferentes gerações em torno de pautas relacionadas a cidadania, respeito, liberdade e garantia de direitos. A programação será realizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ao longo de nove horas.