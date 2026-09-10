Estudantes tentam ocupar reitoria da UFPE em protesto por melhores condições

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Mobilização reuniu alunos e cobra melhorias em segurança, alimentação e assistência estudantil. Carta com reinvidicações foi entregue à universidade

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Estudantes de diferentes estados do Brasil realizaram, nesta quarta-feira (10), uma mobilização na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e tentaram ocupar o prédio da Reitoria em protesto por melhores condições de permanência nas casas estudantis.

O grupo, ligado ao Movimento de Casas Estudantis (MCE), está reunido na universidade desde as primeiras horas do dia e levou uma carta com reivindicações à administração da instituição.

Entre as principais demandas apresentadas pelos estudantes estão melhorias nas condições de segurança, alimentação e assistência estudantil. Segundo os integrantes do movimento, os benefícios atualmente oferecidos não seriam suficientes para cobrir os custos de vida no Recife.

Durante o ato, os estudantes se concentraram com cartazes e seguiram em direção à Reitoria, onde pretendiam realizar a leitura da carta de reivindicações. A mobilização contou com a presença de alunos residentes em casas estudantis e vindos de diferentes estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

Em entrevista durante o protesto, Samuel Lisboa, um dos representantes do Movimento de Casas Estudantis, afirmou que os alunos buscam melhorias nas condições oferecidas pela universidade.

Segundo Samuel, o movimento também reivindica maior atenção à segurança dos estudantes que vivem nas residências universitárias. "A universidade, muitas vezes, vê a gente apenas como número de matrícula. Somos pessoas, viemos aqui hoje para dizer que nós somos pessoas, humanos", declarou.

UFPE afirma que manterá diálogo com estudantes

Em nota, a UFPE informou que os estudantes foram recebidos na Reitoria por representantes do Gabinete do Reitor e das pró-reitorias para Assuntos Estudantis (Proaes) e de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida.

A universidade afirmou reconhecer "a importância do movimento estudantil" e disse que manterá o diálogo com os representantes para buscar a melhor forma de encaminhar as reivindicações apresentadas durante o encontro.

Confira a nota na íntegra:

A UFPE sedia, até esta sexta-feira (11), em seu Centro de Convenções, o 47º Encontro Nacional de Casas de Estudantes, evento que reúne alunos de instituições de ensino de diversos estados do Brasil e cuja programação já previa a realização de um ato público na tarde de hoje (10).

O grupo foi recebido na Reitoria da UFPE por representantes do Gabinete do Reitor e das pró-reitorias para Assuntos Estudantis (Proaes) e de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida. A UFPE reconhece a importância do movimento estudantil e afirma que manterá o diálogo e a melhor forma de encaminhar as reivindicações que possuem caráter local, estadual e federal apresentadas pelo Encontro.