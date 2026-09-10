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Pernambuco | Notícia

Contenção de encosta na Batalha do Tuiuti, em Olinda, tem prazo de oito meses

Intervenção em solo grampeado beneficia moradores de Aguazinha e Alto Nova Olinda. Após a conclusão, o local ganhará área de lazer

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 13:15
Encosta da Batalha do Tuiuti
Encosta da Batalha do Tuiuti - Arquimedes Santos

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Uma obra de contenção de encosta na Batalha do Tuiuti está em andamento para mitigar riscos de deslizamento nas comunidades de Aguazinha e Alto Nova Olinda, localizadas em Águas Compridas.

A intervenção, executada pelo governo de Pernambuco em parceria com a prefeitura de Olinda, utiliza a técnica de solo grampeado e tem previsão de conclusão em oito meses.

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Detalhes da obra e infraestrutura

A engenharia aplicada consiste no reforço e estabilização de terrenos inclinados por meio da perfuração e fixação de chumbadores no solo, método voltado à prevenção de acidentes em áreas de morro, sobretudo nos períodos de quadra chuvosa.

Os principais pontos do projeto contemplam:

  • Localização: Encosta da Batalha do Tuiuti (atendendo às áreas de Aguazinha e Alto Nova Olinda);
  • Técnica: solo grampeado para contenção e estabilização da barreira;
  • Prazo de execução: estimado em oito meses;
  • Uso posterior: construção de um espaço público de convivência e lazer na área recuperada.

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