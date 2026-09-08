Paulista abre inscrições para curso gratuito de audiovisual com foco em celular

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Formação oferece 30 vagas para capacitação em produção de vídeo, saúde e direitos humanos; prazo para cadastro encerra em 11 de setembro

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Jovens de 15 a 29 anos moradores do Paulista, no Grande Recife, têm até o dia 11 de setembro para se inscrever na Formação em Audiovisual Mobile.

A iniciativa disponibiliza 30 vagas gratuitas para aulas presenciais que ocorrem de 21 de setembro a 16 de outubro no Ilê Axé Iyá Mi Kunlê Akoloiyá – Casa das Duas Rainhas, no bairro de Nossa Senhora da Conceição. O cadastro deve ser realizado no formulário online oficial do projeto.

Linguagem técnica e debate social

A capacitação será ministrada pelos instrutores Ivana Milka e Lucas Marçal, da Adois Audiovisual, com turmas nos períodos da tarde e da noite.

O conteúdo programático contempla técnicas de linguagem audiovisual, elaboração de roteiro, captação de imagem e edição de conteúdos utilizando celulares e tablets. O material pedagógico e os equipamentos necessários para as atividades serão fornecidos pela organização.

Além do aprendizado técnico, o curso integrará debates sobre saúde pública, prevenção combinada de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV, além de direitos humanos.

“O nosso território tem uma potência criativa enorme, mas faltam oportunidades de formação técnica acessível que conectem essa juventude ao mercado do futuro. Com essa oficina, não queremos apenas ensinar a gravar e a editar vídeos com o celular; queremos dar voz e ferramentas para que esses jovens contem suas próprias histórias, defendam seus direitos e promovam a saúde de forma preventiva dentro das suas comunidades. O audiovisual comunitário é uma ferramenta poderosa de cidadania e de transformação social”, afirma Nathalia de Ògún, presidente da Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição (AANSC).

Perfil dos participantes e processo seletivo

As 30 oportunidades serão distribuídas em duas turmas de 15 estudantes. O processo de seleção adotará critérios de priorização para os seguintes perfis:

Jovens negros e negras;

Integrantes de comunidades tradicionais;

Pessoas com deficiência;

População LGBTQIAPN+;

Pessoas vivendo com HIV;

Jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O resultado dos selecionados será divulgado em 14 de setembro, por meio das páginas oficiais do projeto no Instagram (@aansconceicao e @projetosimboracuidar).

A atividade integra o projeto “Simbora Cuidar: Saúde, Cultura e Direitos nos Territórios”, realizado pela AANSC em parceria com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e recursos do Ministério da Saúde.