Paulista abre inscrições para curso gratuito de audiovisual com foco em celular
Formação oferece 30 vagas para capacitação em produção de vídeo, saúde e direitos humanos; prazo para cadastro encerra em 11 de setembro
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Jovens de 15 a 29 anos moradores do Paulista, no Grande Recife, têm até o dia 11 de setembro para se inscrever na Formação em Audiovisual Mobile.
A iniciativa disponibiliza 30 vagas gratuitas para aulas presenciais que ocorrem de 21 de setembro a 16 de outubro no Ilê Axé Iyá Mi Kunlê Akoloiyá – Casa das Duas Rainhas, no bairro de Nossa Senhora da Conceição. O cadastro deve ser realizado no formulário online oficial do projeto.
Linguagem técnica e debate social
A capacitação será ministrada pelos instrutores Ivana Milka e Lucas Marçal, da Adois Audiovisual, com turmas nos períodos da tarde e da noite.
O conteúdo programático contempla técnicas de linguagem audiovisual, elaboração de roteiro, captação de imagem e edição de conteúdos utilizando celulares e tablets. O material pedagógico e os equipamentos necessários para as atividades serão fornecidos pela organização.
Além do aprendizado técnico, o curso integrará debates sobre saúde pública, prevenção combinada de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV, além de direitos humanos.
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“O nosso território tem uma potência criativa enorme, mas faltam oportunidades de formação técnica acessível que conectem essa juventude ao mercado do futuro. Com essa oficina, não queremos apenas ensinar a gravar e a editar vídeos com o celular; queremos dar voz e ferramentas para que esses jovens contem suas próprias histórias, defendam seus direitos e promovam a saúde de forma preventiva dentro das suas comunidades. O audiovisual comunitário é uma ferramenta poderosa de cidadania e de transformação social”, afirma Nathalia de Ògún, presidente da Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição (AANSC).
Perfil dos participantes e processo seletivo
As 30 oportunidades serão distribuídas em duas turmas de 15 estudantes. O processo de seleção adotará critérios de priorização para os seguintes perfis:
- Jovens negros e negras;
- Integrantes de comunidades tradicionais;
- Pessoas com deficiência;
- População LGBTQIAPN+;
- Pessoas vivendo com HIV;
- Jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O resultado dos selecionados será divulgado em 14 de setembro, por meio das páginas oficiais do projeto no Instagram (@aansconceicao e @projetosimboracuidar).
A atividade integra o projeto “Simbora Cuidar: Saúde, Cultura e Direitos nos Territórios”, realizado pela AANSC em parceria com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e recursos do Ministério da Saúde.