Pitombeira dá início às comemorações dos 80 anos na abertura das prévias de Olinda
Na sede da troça carnavalesca, foliões celebraram a data nesta segunda-feira (7). E, pelas ladeiras do Sítio Histórico, a festa continuou
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A abertura das prévias de Carnaval em Olinda, nesta segunda-feira (7), foi ainda mais especial para os amantes da folia. Foi dando o pontapé também para o início das comemorações pelos 80 anos da troça Pitombeira dos Quatro Cantos.
A sede da Pitombeira, no bairro do Carmo, ficou cheia ao longo desta tarde. Os foliões usavam a camisa que fez o maior sucesso após a estreia do filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura. Pelas ladeiras do Sítio Histórico, lotadas, não foi diferente. Muita gente que foi curtir a abertura das prévias, usava a mesma camisa.
As apresentações tiveram início com a Orquestra do Avesso e a Orquestra do Maestro Babá. O cortejo, na sequência, foi comandado pelas orquestras do Maestro Carlos e Paranampuká.
Como já é tradição, os ensaios da Pitombeira ocorrerão quinzenalmente, sendo uma vez por mês com saída pelas ladeiras de Olinda.