Desfile de 7 de Setembro reúne militares e estudantes na Zona Sul do Recife
Evento cívico-militar contou com apresentação de bandas marciais e forças de segurança; a governadora cumpriu o protocolo inicial junto às autoridades
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*Com informações de Cinthia Ferreira, da TV Jornal
O tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência movimentou a Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.
A celebração reuniu estudantes de escolas públicas, entidades civis e contingentes das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública.
Abertura oficial
Antes do início da solenidade, aconteceu a revista à tropa por volta das 7h30. A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, realizou o percurso a bordo de um Lincoln conversível de 1933 acompanhada de autoridades militares.
A chefe do Executivo estadual, no entanto, acompanhou apenas os momentos iniciais do evento no palanque de autoridades e retirou-se antes do término das apresentações para seguir com compromissos de agenda de campanha.
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Estrutura do desfile na avenida
A programação seguiu com a divisão do público participante em blocos temáticos e institucionais:
- Estudantes: abertura realizada por mais de 3,5 mil alunos acompanhados por bandas marciais.
- Associações civis: participação de representantes de 12 entidades, incluindo a maçonaria, além de veteranos e reservistas.
- Forças de segurança: desfile de mais de 3,1 mil integrantes das Forças Armadas e corporações estaduais.
- Veículos operacionais: exibição de viaturas e tanques blindados na via pública.
O comandante militar do Nordeste, general de exército Carlos Machado, ressaltou a ligação histórica do estado com a formação militar nacional.
"Dia da pátria, no local onde nasceu a pátria. Aqui perto, no Monte dos Guararapes, nós consideramos que a pátria nasceu, a nacionalidade brasileira nasceu, o Exército Brasileiro nasceu. Então estamos muito felizes por podermos, nessa data, reverenciar o Brasil, a pátria brasileira", afirma o comandante.
A movimentação de espectadores começou nas primeiras horas da madrugada. Ao longo do canteiro e das calçadas da avenida, o público utilizou sombrinhas, cadeiras e estruturas de apoio para acompanhar a passagem das corporações.